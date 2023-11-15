Совет директоров "ВУШ Холдинга" утвердил buyback объемом до 1,35% акций

Москва. 15 ноября. INTERFAX.RU - Совет директоров ПАО "ВУШ Холдинг" (оператор сервиса кикшеринга Whoosh) утвердил программу выкупа акций компании (buyback), которые будут использованы для программы долгосрочной мотивации сотрудников, говорится в сообщении компании.

Максимальное число акций в рамках buyback - 1,5 млн штук (около 1,35% уставного капитала), что составляет треть от потребности для опционной программы. По данным на закрытие Мосбиржи 14 ноября, цена акции "ВУШ Холдинга" составила 223,06 рубля. Текущая рыночная стоимость пакета, который может быть выкуплен в рамках buyback, составляет 334,6 млн рублей.

Программа buyback действует до 31 мая 2025 включительно. Период приобретения компанией акций - год с даты утверждения программы советом директоров.

"Компания планирует утвердить новые программы приобретения собственных акций, чтобы общее число бумаг и срок действия программ обратного выкупа соответствовали параметрам программы долгосрочной мотивации", - говорится в сообщении.

Для программы долгосрочной мотивации, также утвержденной советом директоров, планируется приобрести не более 4,5 млн акций (около 4% уставного капитала).

Участники программы имеют право исполнить опционы по номинальной цене по итогам 2024, 2025 и 2026 годов при достижении целевых показателей EBITDA, утвержденных советом директоров. Срок действия программы - с даты утверждения советом директоров по 30 июня 2027 года включительно.

"Мы видим растущий объем акций в свободном обращении (free-float), образовавшийся в связи с частичным выходом из капитала некоторых инвесторов ранней стадии, к тому же программа поэтапная. В связи с этим мы не ожидаем, что buyback существенно повлияет на объем акций free-float", - отмечает СЕО Дмитрий Чуйко.

"ВУШ Холдинг" - разработчик технологических решений для микромобильного транспорта и крупнейший российский оператор одноименного кикшеринга. Whoosh представлен в России, Белоруссии и Казахстане.

В декабре 2022 года ПАО "ВУШ Холдинг" провело IPO, в ходе которого привлекло 2,1 млрд рублей. По итогам IPO доля акций в свободном обращении составляет около 10% уставного капитала.

Уставный капитал ПАО "ВУШ Холдинг" составляет 1,114 млн рублей, он разделен на 111 млн 382,432 тыс. обыкновенных акций номиналом 0,01 рубля.