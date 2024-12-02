Сбербанк прогнозирует повышение ставки ЦБ в декабре до 22-23%

Москва. 2 декабря. INTERFAX.RU - Банк России в декабре может повысить ключевую ставку еще на 1-2 процентных пункта - до 22-23%, считает первый зампред правления Сбербанка Кирилл Царев. Он сказал об этом журналистам в кулуарах DomClick Digital Forum.

"За ЦБ, мне кажется, прогнозы давать сложно. В целом, наверное, есть пока общие ожидания, что высока вероятность подъема ставки, либо на 1 процентный пункт, либо на 2 пункта, потому что мы видим, что инфляция все равно остается относительно высокой, и уровень доходов населения тоже", - сообщил он.

"Скорее, вероятность выше, что они ее поднимут, чем оставят на текущих уровнях", - отметил он.

Он добавил, что дальнейшая динамика ставок по депозитам будет зависеть от разных факторов: при сохранении общих тенденций по росту ставок на рынке ставки по вкладам могут вырасти еще на 1-2 п.п., при наличии избыточной ликвидности на рынке рост ставок по депозитам может прекратиться.

"На сегодня уровень процентных ставок по депозитам в принципе уже выше ключевой, что, наверно, не совсем является оптимальным", - подчеркнул он.

По его мнению, конкуренция банков за вклады сохранится. "Сейчас банки уже называют ставки выше ключевой. Поэтому я бы, наверное, больше ориентировался на ключевую, как один из элементов, и на другое - на ситуацию, которая будет происходить на денежном рынке, то есть какая будет стоимость денег на рынке в целом", - отметил Царев.

Он обратил внимание на то, что важно правильно управлять процентным риском. "Так или иначе после наступления стабилизации и, возможно, разворота кривой, не менее важным элементом является не собрать очень дорогих пассивов, потому что после этого ставки начнут падать, а вам еще за эти пассивы нужно будет платить. Но в целом я считаю, что это вполне здоровая конкуренция (за вклады - ИФ). Она сейчас довольно горячая, интересная, особенно в декабре, когда период большой клиентской активности", - добавил он.