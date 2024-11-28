"Т-Технологии" в III квартале получили 37,8 млрд рублей чистой прибыли по МСФО

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - МКПАО "Т-Технологии" (ранее - "ТКС Холдинг") в III квартале 2024 года увеличило чистую прибыль по МСФО на 60% год к году - до 37,8 млрд рублей, сообщила группа.

Финансовая отчетность холдинга учитывает результаты Росбанка с момента получения контроля над 99,4% его акций (в середине августа). Предполагается, что полностью интеграция Росбанка завершится в январе 2025 года.

Чистая прибыль группы за 9 месяцев выросла на 39% год к году - до 83,5 млрд рублей.

Рентабельность капитала в январе-сентябре 2024 года составила 32,7% (34,7% за 9 месяцев 2023 года), в III квартале - 37,8% (осталась на уровне аналогичного периода годом ранее).

"По итогам всего 2024 года мы ожидаем рост чистой прибыли группы с учетом Росбанка на более чем 40%", - отметил председатель правления Т-Банка Станислав Близнюк.

Ранее группа прогнозировала рост чистой прибыли в текущем году более чем на 30%.

Финансовый результат группы в III квартале 2024 года оказался выше консенсус-прогноза аналитиков, предполагавшего рост чистой прибыли на 30,1% - до 30,7 млрд рублей.

Расходы группы на резервы в III квартале 2024 года выросли вдвое - до 28,7 млрд рублей по сравнению с 13,9 млрд рублей годом ранее, следует из отчета. Этот показатель за 9 месяцев 2024 года составил 73,1 млрд рублей, что также вдвое превышает уровень расходов за аналогичный период 2023 года (37,1 млрд рублей).

Стоимость риска в III квартале 2024 года выросла до 8,2% по сравнению с 6,2% в III квартале 2023 года, в том числе за счет признания резервов "первого дня" по портфелю Росбанка. Нормализованная стоимость риска с учетом портфеля Росбанка составила 5,7% за квартал, отмечает группа.

Чистый процентный доход в III квартале 2024 года вырос на 68% - до 103,7 млрд рублей, чистый комиссионный доход - на 57% - до 29,5 млрд рублей.

Чистая процентная маржа в III квартале 2024 года снизилась до 12,2% с 14,6% за аналогичный период 2023 года и с 12,5% за II квартал 2024 года. За 9 месяцев 2024 года этот показатель составил 12,2% против 13,5% за январь-сентябрь прошлого года.

Процентные расходы в III квартале 2024 года увеличились в 5,7 раза - до 86,8 млрд рублей. Стоимость фондирования в III квартале текущего года выросла до 10,7% с 4,3% в III квартале 2023 года вслед за ростом процентных ставок.

Общие операционные расходы группы в III квартале 2024 года увеличились на 49% - до 74,8 млрд рублей. Динамику группа объяснила ростом клиентской базы, приобретением и интеграцией Росбанка, а также инвестициями в IT-платформу и персонал.

Активы группы на 30 сентября 2024 года достигли 4,967 трлн рублей, увеличившись с начала года в 2,2 раза, за квартал - на 72%, за счет приобретения Росбанка.

Кредитный портфель до вычета резервов за 9 месяцев 2024 года вырос в 2,5 раза - до 2,807 трлн рублей, после вычета резервов - в 2,9 раза - до 2,597 трлн рублей (на 30 сентября 2023 года - 888 млрд рублей).

Доля неработающих кредитов в кредитном портфеле на 30 сентября 2024 года составила 5,4% против 9,7% годом ранее. Резервы превышают объем неработающих кредитов в 1,4 раза.

Объем средств на счетах клиентов за январь-сентябрь текущего года вырос в 2,3 раза и достиг 3,905 трлн рублей.

Собственные средства группы увеличились в 1,8 раза - до 503 млрд рублей.

МКПАО "ТКС Холдинг" создано в рамках перерегистрации TCS Group с Кипра в Россию. Основным акционером группы является "Интеррос" Владимира Потанина, после сделки по интеграции Росбанка ему принадлежит 41,4% холдинга.

Т-Банк (ранее - Тинькофф банк) и Росбанк по размеру активов схожи. По итогам третьего квартала 2024 года Тинькофф банк с активами в 3,022 трлн рублей занимал 10-е место по этому показателю в рэнкинге "Интерфакс-100", подготовленном "Интерфакс-ЦЭА", Росбанк с активами в 2,113 трлн рублей - 11-е место. По размеру собственного капитала Т-Банк занимал 13-е место в этом рэнкинге (276 млрд рублей), Росбанк - 14-е (226 млрд рублей).