Сооснователь Merlion Абрамов передал свои активы в новой холдинг

Москва. 28 ноября. INTERFAX.RU - Сооснователь дистрибьютера IT- и бытовой техники Merlion Алексей Абрамов передал принадлежащие ему доли в компаниях группы в новых холдинг - АО "Мерлион".

В результате АО "Мерлион" консолидировало по 100% следующих компаний: ООО "Ситилинк", ООО "Мерлион Инвестиции", ООО "Мерлион Дистибуция", ООО "Мерлион", ООО "Мерлион Консалт", ООО "Мерлион Онлайн", ООО "Мерлион Финтех", ООО "Мерлион Облачные Технологии", ООО "Мерлион Групп".

По данным ЕГРЮЛ, изменение долей зарегистрировано 27 ноября.

Ранее АО "Мерлион" получило по 100% еще двух юрлиц группы - ООО "Реалист-Инвест" и ООО "Сеть компьютерных клиник".

До июля 2022 года всеми юрлицами владела кипрская Merlion Group Limited, затем по 33,33% в них получили Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов.

Группа компаний Merlion основана в 1992 году. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ.

АО "Мерлион" было зарегистрировано 2 ноября 2024 года, уставный капитал - 7,5 млрд рублей. Основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. Владельцы АО не раскрываются. Генеральным директором компании является Александр Варавин. Он также возглавляет ООО "Мерлион Дистрибуция".