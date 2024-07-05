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Merlion приобрел производителя бытовой техники Golder Electronics

Москва. 5 июля. INTERFAX.RU - Merlion (дистрибьютор IT и бытовой техники) приобрел российскую компанию Golder Electronics, которая специализируется на производстве и продаже бытовой техники на территории РФ и стран СНГ, говорится в сообщении Merlion.

Сумма сделки не разглашается.

Golder Electronics – один из старейших производителей техники для дома, ухода за собой и премиальной посуды. В портфель компании входят бренды Vitek, Rondell, Maxwell и Coolfort.

Как говорится в сообщении, дальнейшим развитием этих брендов займется объединенная команда Golder Electronics и Private Labels.Merlion – подразделения, отвечающего за собственные торговые марки группы компаний Merlion.

ГК Merlion развивает направление "Техника для дома" c 2009 года, являясь одним из крупнейших игроков в этом сегменте.

По данным аналитиков, приведенным в сообщении, в России спрос на бытовую и домашнюю технику стабильно увеличивается, а в Merlion категория показывает кратный рост.

"Покупка Golder Electronics – стратегический шаг к дальнейшему усилению позиций Merlion на рынке", - говорится в сообщении.

По данным информационно-аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", ООО "Голдер-Электроникс" зарегистрировано в 2022 году Андреем Деревянченко. По итогам 2023 года выручка компании составила 6,4 млрд рублей, увеличившись на 3,5%. Чистый убыток составил 180,5 млн рублей против чистой прибыли в размере 3,5 млрд рублей в 2022 году.

Группа компаний Merlion основана в 1992 году. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ.

Merlion Golder Electronics
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