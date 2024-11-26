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Merlion передал свои активы в зарегистрированный в России холдинг

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Merlion (дистрибьютер IT- и бытовой техники) сформировал новую холдинговую структуру - АО "Мерлион", передал в нее свои активы.

По данным ЕГРЮЛ, АО "Мерлион" было зарегистрировано 2 ноября 2024 года, уставный капитал - 7,5 млрд рублей. Основной вид деятельности - деятельность холдинговых компаний. Владельцы АО не раскрываются. Генеральным директором компании является Александр Варавин. Он также возглавляет ООО "Мерлион Дистрибуция".

АО "Мерлион", в частности, стало владельцем по 33,33% долей в следующих юрлицах: ООО "Мерлион Групп", ООО "Мерлион Дистрибуция", ООО Мерлион Инвестиции", ООО "Мерлион Консалт", ООО "Мерлион Облачные Технологии", ООО "Мерлион Онлайн", ООО "Ситилинк". В этих компаниях оставшимися 66,66% долей владеет Алексей Абрамов.

Кроме того, АО "Мерлион" получило по 100% ООО "Реалист-Инвест" и ООО "Сеть компьютерных клиник", а также 0,33% ООО "Мерлион Финтех" и 0,14% ООО "Мерлион".

До июля 2022 года всеми юрлицами владела кипрская Merlion Group Limited, затем по 33,33% в них получили Алексей Абрамов, Олег Карчев и Владислав Мангутов.

В пресс-службе Merlion воздержались от комментариев.

Группа компаний Merlion основана в 1992 году. Основной сферой деятельности Merlion является дистрибуция, которая представлена тремя дивизионами: широкопрофильная дистрибуция, проектная ИТ-дистрибуция, собственные торговые марки. В портфеле компании свыше 3,8 тыс. брендов, включая российские и более 10 СТМ.

Merlion Александр Варавин Мерлион
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