Мишустин утвердил параметры федерального инвестиционного налогового вычета

Москва. 29 ноября. INTERFAX.RU - Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о параметрах федерального налогового вычета, который начнет действовать с 1 января 2025 года, его размер составит 3%.

"С 1 января 2025 года в России начнет действовать федеральный инвестиционный налоговый вычет. Постановление, устанавливающее его параметры, подписал председатель правительства Михаил Мишустин. Размер вычета составит 3%. Именно на такую величину может быть уменьшен платеж по налогу на прибыль при условии, что эти средства будут инвестированы в развитие производства", - говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Согласно документу, право на инвестиционный налоговый вычет имеют предприятия и организации, занимающиеся добычей полезных ископаемых, а также компании, работающие в сфере обрабатывающих производств, за исключением производителей пищевых продуктов, напитков и табачных изделий. Кроме того, инвестиционный налоговый вычет смогут получить предприятия, обеспечивающие потребителей электрической энергией, газом и паром, предприятия общественного питания, гостиницы, организации, занимающиеся научными исследованиями и разработками, а также организации и компании, ведущие деятельность в области информационных технологий и телекоммуникаций.

Как сообщалось, объем средств, предусмотренный Минфином в федеральном бюджете РФ на 2025 год для финансирования федерального инвестиционного налогового вычета, составляет 150 млрд рублей.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявлял, что изначально бизнес оценивал необходимый для компенсации инвестиционно активным компаниям роста налога на прибыль вычет в 500 млрд рублей, затем эта оценка была снижена до 300 млрд рублей, потом - до 200 млрд рублей, а в итоговой версии до 150 млрд рублей. Шохин назвал эту сумму приемлемой для пилотного 2025 года, но высказал надежду на то, что в последующие годы она будет увеличена.