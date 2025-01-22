Вице-премьер Патрушев поддержал распространение налогового инвествычета на пищепром

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поддержал предложение о распространении инвестиционного налогового вычета на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Я готов это поддержать", - заявил он на XVI съезде Союза производителей молока в среду в Москве, отвечая на вопрос одного из делегатов.

"Насколько знаю, Минэкономразвития занималось составлением списка тех отраслей и тех направлений деятельности, которые могут претендовать на соответствующий налоговый вычет при реализации инвестиционных проектов. Туда не попало ни одно из направлений сельского хозяйства, - сказал он. - Проработаем, попробуем соответствующее решение принять".

Как сообщалось, с 1 января установлен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов. Федеральный инвестиционный налоговый вычет будут получать обрабатывающие и добывающие предприятия, предприятия общественного питания и туристический бизнес.

Минсельхоз в сентябре прошлого года направлял в Минэкономразвития обращение с просьбой рассмотреть возможность дополнения перечня таким видом экономической деятельности, как "Производство пищевых продуктов".