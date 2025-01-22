Поиск

Вице-премьер Патрушев поддержал распространение налогового инвествычета на пищепром

Москва. 22 января. INTERFAX.RU - Вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев поддержал предложение о распространении инвестиционного налогового вычета на предприятия пищевой и перерабатывающей промышленности.

"Я готов это поддержать", - заявил он на XVI съезде Союза производителей молока в среду в Москве, отвечая на вопрос одного из делегатов.

"Насколько знаю, Минэкономразвития занималось составлением списка тех отраслей и тех направлений деятельности, которые могут претендовать на соответствующий налоговый вычет при реализации инвестиционных проектов. Туда не попало ни одно из направлений сельского хозяйства, - сказал он. - Проработаем, попробуем соответствующее решение принять".

Как сообщалось, с 1 января установлен федеральный инвестиционный налоговый вычет (ФИНВ), позволяющий уменьшать сумму налога на прибыль организаций, подлежащую зачислению в федеральный бюджет, на капитальные расходы, произведенные в рамках включенных в соответствующий перечень инвестиционных проектов. Федеральный инвестиционный налоговый вычет будут получать обрабатывающие и добывающие предприятия, предприятия общественного питания и туристический бизнес.

Минсельхоз в сентябре прошлого года направлял в Минэкономразвития обращение с просьбой рассмотреть возможность дополнения перечня таким видом экономической деятельности, как "Производство пищевых продуктов".

Дмитрий Патрушев
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

В ООН констатировали возвращение международного туризма к доковидному уровню

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Защита оценила доходы бывших владельцев "Макфы" за 20 лет в 9,8 млрд рублей

Дмитрий Патрушев призвал отраслевые союзы предупреждать рост цен на еду

Молдавия отметила, что "Газпром" не резервировал на февраль мощности для Приднестровья

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Сахар подешевел до минимума с 2021 года

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

Федеральная торговая комиссия США подала иск против Pepsi

В США обанкротился первый в этом году банк

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear

ЦБ и НРД не поддержали банкротство Euroclear
Хроники событий
Разлив мазута в Керченском проливеРазлив мазута в Керченском проливе275 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне21 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5740 материалов
Операция США и союзников против хуситовОперация США и союзников против хуситов183 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2135 материалов
Убийство начальника войск РХБЗ КирилловаУбийство начальника войск РХБЗ Кириллова15 материалов
Авиакатастрофа в АктауАвиакатастрофа в Актау79 материалов
Инфляция в РоссииИнфляция в России39 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии147 материалов
Умершие знаменитостиУмершие знаменитости372 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России38 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ26 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });