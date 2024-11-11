Правительство согласовало порядок федерального инвестиционного налогового вычета

Москва. 11 ноября. INTERFAX.RU - Правительство РФ согласовало порядок применения федерального налогового вычета, который начнет действовать с 1 января 2025 года, его размер составит 3%, заявил премьер Михаил Мишустин на совещании со своими заместителями.

"Принято решение о запуске и порядке применения федерального инвестиционного налогового вычета, который начнет действовать с 1 января будущего года. У предприятий, которые вкладывают средства в собственное развитие, появится возможность вернуть 3% от таких расходов, для чего на эту сумму можно будет уменьшить платеж по налогу на прибыль", - сказал Мишустин.

По его словам, льгота станет доступной для организаций, которые работают в определенных сферах, включая ряд обрабатывающих производств, добычу полезных ископаемых, научные исследования и разработки, обеспечение потребителей электричеством, газом, оказание услуг общественного питания, гостиничный бизнес.

"Рассчитываем, что эта мера поможет предпринимателям снизить затраты на приобретение и модернизацию основных средств, повысит эффективность реализации проектов, усилит позиции отечественных компаний на внутреннем и внешних рынках", - добавил Мишустин.

Как сообщалось, объем средств, предусмотренный Минфином в федеральном бюджете РФ на 2025 год для финансирования федерального инвестиционного налогового вычета, составляет 150 млрд рублей.

Глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин заявлял, что изначально бизнес оценивал необходимый для компенсации инвестиционно активными компаниям роста налога на прибыль вычет в 500 млрд рублей, затем эта оценка была снижена до 300 млрд рублей, потом - до 200 млрд рублей, а в итоговой версии до 150 млрд рублей. Шохин назвал эту сумму приемлемой для пилотного 2025 года, но высказал надежду на то, что в последующие годы она будет увеличена.