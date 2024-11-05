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АЕБ не исключила снижения российского авторынка в обозримом будущем

Это может произойти на фоне удорожания кредитов для бизнеса и физлиц

Москва. 5 ноября. INTERFAX.RU - Удорожание кредитов для бизнеса и физических лиц может в ближайшее время оказать давление на российский автомобильный рынок и усилить тенденцию к его возможному снижению в обозримом будущем, ожидают в Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ).

"В ближайшей перспективе тенденция на снижение потребительской активности и возможного перехода к падению рынка усилится в связи с удорожанием кредитных средств для бизнеса и покупателя. В таком случае для сохранения объемов и дальнейшего роста рынка потребуется существенная поддержка со стороны государства", - заявил через пресс-службу глава комитета автопроизводителей АЕБ Алексей Калицев.

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