Поиск

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года
Фото: Владимир Гердо/ТАСС

Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли в годовом выражении в 1,5 раза (на 51,6%), до 184 698 штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".

По сравнению с сентябрем 2024 года, в котором, по оценке министерства, было продано 157 785 легковых машин и LCV, рынок показал рост на 17,1%.

В октябре в России было реализовано 168 483 легковых автомобилей (+51% г/г и +15% м/м), 16 215 LCV (+54% и +41% соответственно), 13 015 грузовиков (+2% и +31%) и 1803 автобуса (+56% и +78%).

За январь-октябрь 2024 года продано 1 541 853 единицы автотехники всех типов - на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в стране было реализовано в общей сложности 1 421 158 штук (+56%), в том числе легковых - 1 309 396 штук (+58%), LCV - 111 762 (+38%). Грузовиков было продано 104 261 (-10%), автобусов - 16 434 (+15%).

Продажи новой автотехники в России за октябрь и 10 месяцев 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Октябрь 2024г Октябрь 2023г Изменение 10 мес. 2024г 10 мес. 2023г Изменение
Легковые авто 168,483 111,268 +51% 1309,396 830,483 +58%
LCV 16,215 10,562 +54% 111,762 81,263 +38%
Грузовые авто 13,015 12,738 +2% 104,261 116,025 -10%
Автобусы 1,803 1,157 +56% 16,434 14,243 +15%
ИТОГО 199,516 135 725 +47% 1541,853 1042,014 +48%

* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК

Данные Минпромторга свидетельствуют, что октябрьские результаты продаж всех видов автотехники, кроме автобусов, показали рекордные месячные результаты в текущем году. Ведомство ежемесячно публикует свою версию рыночной статистики только с осени прошлого года, что не дает возможности прямого сравнения с более ранними периодами. Однако данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свидетельствуют, что более высокий месячный результат рынок легковых автомобилей и LCV в последний раз показывал в декабре 2014 года, когда в стране было реализовано почти 270,7 тысячи автомобилей.

Октябрьский рост рынка произошел на фоне повышения с 1 октября утилизационного сбора, который разово вырос на 70-85% по широкому перечню автотехники. Тогда же вступила в силу и шкала дальнейшей плановой индексации сбора на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет, начиная с 1 января 2025 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тысячи рублнц до 556,2 тысячи рублей. Предполагается, что с 1 января 2025 года он увеличится уже до 667,4 тысячи рублей, а к 2030 году после череды плановых индексаций достигнет почти 1,2 млн рублей.

Утвердив повышение утильсбора, Минпромторг в середине сентября также объявил о перезапуске мер стимулирования спроса на автомобили: программ льготных автокредитов и лизинга. Ведомство дополнительно выделило на них в общей сложности 14,5 млрд рублей. "На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга - 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", - сообщали в министерстве.

Автостат Минпромторг АЕБ
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

МосБиржа вводит механизм стабилизации на валютном рынке для периодов высокой волатильности

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Публициста Александра Архангельского признали иноагентом

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Почта банк в связи с интеграцией в группу ВТБ вдвое уменьшит уставный капитал

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

Иск Амурского ГПЗ к Linde связан с "нарушениями", приведшими к пожарам

В ЦБ РФ объяснили ослабление рубля снижением экспорта и ростом импорта

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

В ЦБ отметили запас прочности компаний на фоне жестких денежно-кредитных условий

OpenAI запускает интернет-поиск на базе ChatGPT

window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });