В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года
Москва. 2 ноября. INTERFAX.RU - В России в октябре 2024 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) выросли в годовом выражении в 1,5 раза (на 51,6%), до 184 698 штук, сообщил Минпромторг со ссылкой на данные АО "Паспорт промышленный консалтинг" (АО "ППК") - совместного предприятия "Автостата" и оператора ЭПТС АО "Электронный паспорт".
По сравнению с сентябрем 2024 года, в котором, по оценке министерства, было продано 157 785 легковых машин и LCV, рынок показал рост на 17,1%.
В октябре в России было реализовано 168 483 легковых автомобилей (+51% г/г и +15% м/м), 16 215 LCV (+54% и +41% соответственно), 13 015 грузовиков (+2% и +31%) и 1803 автобуса (+56% и +78%).
За январь-октябрь 2024 года продано 1 541 853 единицы автотехники всех типов - на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в стране было реализовано в общей сложности 1 421 158 штук (+56%), в том числе легковых - 1 309 396 штук (+58%), LCV - 111 762 (+38%). Грузовиков было продано 104 261 (-10%), автобусов - 16 434 (+15%).
Продажи новой автотехники в России за октябрь и 10 месяцев 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*
|Тип техники
|Октябрь 2024г
|Октябрь 2023г
|Изменение
|10 мес. 2024г
|10 мес. 2023г
|Изменение
|Легковые авто
|168,483
|111,268
|+51%
|1309,396
|830,483
|+58%
|LCV
|16,215
|10,562
|+54%
|111,762
|81,263
|+38%
|Грузовые авто
|13,015
|12,738
|+2%
|104,261
|116,025
|-10%
|Автобусы
|1,803
|1,157
|+56%
|16,434
|14,243
|+15%
|ИТОГО
|199,516
|135 725
|+47%
|1541,853
|1042,014
|+48%
* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК
Данные Минпромторга свидетельствуют, что октябрьские результаты продаж всех видов автотехники, кроме автобусов, показали рекордные месячные результаты в текущем году. Ведомство ежемесячно публикует свою версию рыночной статистики только с осени прошлого года, что не дает возможности прямого сравнения с более ранними периодами. Однако данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свидетельствуют, что более высокий месячный результат рынок легковых автомобилей и LCV в последний раз показывал в декабре 2014 года, когда в стране было реализовано почти 270,7 тысячи автомобилей.
Октябрьский рост рынка произошел на фоне повышения с 1 октября утилизационного сбора, который разово вырос на 70-85% по широкому перечню автотехники. Тогда же вступила в силу и шкала дальнейшей плановой индексации сбора на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет, начиная с 1 января 2025 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тысячи рублнц до 556,2 тысячи рублей. Предполагается, что с 1 января 2025 года он увеличится уже до 667,4 тысячи рублей, а к 2030 году после череды плановых индексаций достигнет почти 1,2 млн рублей.
Утвердив повышение утильсбора, Минпромторг в середине сентября также объявил о перезапуске мер стимулирования спроса на автомобили: программ льготных автокредитов и лизинга. Ведомство дополнительно выделило на них в общей сложности 14,5 млрд рублей. "На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга - 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", - сообщали в министерстве.