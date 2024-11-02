В России в октябре продажи легковых автомобилей и LCV стали рекордными с 2014 года

В октябре в России было реализовано 168 483 легковых автомобилей (+51% г/г и +15% м/м), 16 215 LCV (+54% и +41% соответственно), 13 015 грузовиков (+2% и +31%) и 1803 автобуса (+56% и +78%).

За январь-октябрь 2024 года продано 1 541 853 единицы автотехники всех типов - на 48% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В частности, легковых и легких коммерческих автомобилей с начала года в стране было реализовано в общей сложности 1 421 158 штук (+56%), в том числе легковых - 1 309 396 штук (+58%), LCV - 111 762 (+38%). Грузовиков было продано 104 261 (-10%), автобусов - 16 434 (+15%).

Продажи новой автотехники в России за октябрь и 10 месяцев 2024 года с динамикой г/г, тыс. шт.*

Тип техники Октябрь 2024г Октябрь 2023г Изменение 10 мес. 2024г 10 мес. 2023г Изменение Легковые авто 168,483 111,268 +51% 1309,396 830,483 +58% LCV 16,215 10,562 +54% 111,762 81,263 +38% Грузовые авто 13,015 12,738 +2% 104,261 116,025 -10% Автобусы 1,803 1,157 +56% 16,434 14,243 +15% ИТОГО 199,516 135 725 +47% 1541,853 1042,014 +48%

* - подсчеты Минпромторга на основе данных ППК

Данные Минпромторга свидетельствуют, что октябрьские результаты продаж всех видов автотехники, кроме автобусов, показали рекордные месячные результаты в текущем году. Ведомство ежемесячно публикует свою версию рыночной статистики только с осени прошлого года, что не дает возможности прямого сравнения с более ранними периодами. Однако данные Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) свидетельствуют, что более высокий месячный результат рынок легковых автомобилей и LCV в последний раз показывал в декабре 2014 года, когда в стране было реализовано почти 270,7 тысячи автомобилей.

Октябрьский рост рынка произошел на фоне повышения с 1 октября утилизационного сбора, который разово вырос на 70-85% по широкому перечню автотехники. Тогда же вступила в силу и шкала дальнейшей плановой индексации сбора на 10-20% каждый год в течение следующих пяти лет, начиная с 1 января 2025 года. Для примера: размер утильсбора на новый легковой автомобиль самого массового сегмента - с двигателем внутреннего сгорания объемом от 1 до 2 литров - с октября вырос с 300,6 тысячи рублнц до 556,2 тысячи рублей. Предполагается, что с 1 января 2025 года он увеличится уже до 667,4 тысячи рублей, а к 2030 году после череды плановых индексаций достигнет почти 1,2 млн рублей.

Утвердив повышение утильсбора, Минпромторг в середине сентября также объявил о перезапуске мер стимулирования спроса на автомобили: программ льготных автокредитов и лизинга. Ведомство дополнительно выделило на них в общей сложности 14,5 млрд рублей. "На программу льготного автокредитования будет направлено 6,5 млрд рублей, на программу льготного лизинга - 8 млрд рублей. В общей сложности эти меры помогут дополнительно реализовать свыше 36 тысяч автомобилей", - сообщали в министерстве.