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Акционеры "Смарттехгрупп" одобрили допэмиссию акций в пользу Промсвязьбанка

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Акционеры ПАО "Смарттехгрупп" (СТГ), основным активом которого является микрофинансовая компания CarMoney), на внеочередном собрании одобрили допэмиссию акций, размещаемых в пользу Промсвязьбанка (ПСБ).

Как сообщает СТГ, компания разместит 745 млн обыкновенных акций номиналом 1 рубль. Акции планируется разместить по закрытой подписке в пользу ПСБ.

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Промсвязьбанк в сентябре 2024 года сообщил о намерении довести свою долю в СТГ до 25%. Для этих целей банк объявлял оферту на уровне 2,5 рубля за акцию. Всего в рамках предложения банк планировал приобрести не более 440,9 млн акций "Смарттехгрупп", или до 20% всех акций в обращении.

СТГ также планировала в течение года провести допэмиссию акций в пользу Промсвязьбанка. Потребность в дополнительном капитале планировалось определить в процессе доработки стратегии компании. Менеджмент полагал, что стоимость акций в рамках дополнительной эмиссии будет не ниже цены оферты, отмечала СТГ. Пока цена акций допэмиссии не определена.

В рамках стратегического партнерства с СТГ Промсвязьбанк планировал разработать и запустить технологичную платформу автокредитования совместно с компанией "Смарт-горизонт" (дочерняя компания СТГ). Одним из ключевых условий партнерства является ежегодная выплата дивидендов ПАО "СТГ".

МФК "КарМани" работает под брендом CarMoney с 2016 года. Она специализируется на предоставлении микрозаймов физическим лицам под залог транспортных средств. МФК "КарМани" является 100%-ным дочерним обществом "Смарттехгрупп". Торги акциями СТГ стартовали на "Мосбирже" 3 июля 2023 года.

Уставный капитал ПАО "Смарттехгрупп" составляет 2,203 млрд рублей. В результате допэмиссии он может вырасти на 33,8% - до 2,948 млрд рублей.

По данным на конец марта 2024 года 22,42% акций СТГ было на балансе ЗПИФ "Газпромбанк-инвестиционный" под управлением АО "ААА Управление капиталом". Гендиректору СТГ Антону Зиновьеву принадлежало 14,03%, ООО "Меридиан" - 7,96%, Станиславу Корнилову - 5,09%, акционерам с долей, не превышающей 5% - 50%. Позднее Зиновьев сократил свою долю до 10,16%, а затем до 6,02%. Более поздние данные о структуре собственников СТГ не раскрывались.

Промсвязьбанк СТГ CarMoney Смарттехгрупп
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