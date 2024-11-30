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"Аэрофлот" поставит арендуемые у iFly A330 на рейсы в ДФО

Москва. 30 ноября. INTERFAX.RU - "Аэрофлот" официально объявил о первой в РФ сделке "мокрого" лизинга самолетов: компания арендует три широкофюзеляжных Airbus A330 вместе с экипажем у авиакомпании iFly.

Полеты на лайнерах под кодом SU на первом этапе будут выполняться в дополнение к действующей программе перевозок "Аэрофлота" из Москвы в пункты Дальнего Востока в период высокого спроса, сообщили в компании. Всего с 22 декабря по 13 января они выполнят 41 парный рейс из Москвы во Владивосток, Хабаровск, Южно-Сахалинск и Петропавловск-Камчатский. В дальнейшем эти самолеты планируется задействовать на регулярных рейсах в рамках полетной программы на Дальний Восток.

После передачи самолетов общее количество A330 в парке "Аэрофлота" достигнет 15.

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Федеральный закон о возможности применения в РФ механизма "мокрого" лизинга авиатехники вступил в силу 1 сентября 2024 года. Для заключения договора у обеих сторон должны быть действующие сертификаты эксплуатантов. Поддерживать лётную годность воздушных судов и соответствие членов экипажа требованиям федеральных правил обязан арендодатель.

Перевозчикам, которые берут в "мокрый" лизинг авиатехнику, это позволит оперативно наращивать парк, к примеру, в период высокого спроса или при появлении новых маршрутов. Для авиакомпании, которая передает воздушное судно, - это возможность снизить расходы на коммерческое управление флотом и фонд оплаты труда, пояснил глава Росавиации Дмитрий Ядров, слова которого приведены в сообщении.

"Аэрофлот" рассчитывает на дальнейшее расширение этого инструмента, "что позволило бы российским авиаперевозчикам арендовать лайнеры, в том числе и у иностранных компаний, а также эксплуатировать эти самолеты на международных маршрутах", отметил глава компании Сергей Александровский.

Аэрофлот iFly ДФО Дальний Восток A330 Airbus
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