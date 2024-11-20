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Минтранс подготовил законопроект о возможности брать самолеты в "мокрый" лизинг за рубежом

Москва. 20 ноября. INTERFAX.RU - Минтранс подготовил законопроект, который позволит применять механизм "мокрого" лизинга самолетов на международных рейсах, сообщил замглавы Минтранса Владимир Потешкин на форуме "Транспортная неделя 2024".

В России"Аэрофлот" предложит авиакомпании "Аврора" часть своих самолетов в "мокрый" лизингЧитать подробнее

"Для создания условий пополнения емкостей авиакомпаний и обеспечения спроса на перевозки с 1 сентября 2024 года легализован "мокрый" лизинг на внутренних линиях. Прорабатывается формат уведомлений Росавиации о заключении договоров "мокрого" лизинга. Для расширения механизма на международные перевозки подготовлены поправки в Воздушный кодекс", - сказал Потешкин.

Разрешить российским авиакомпаниям брать самолеты в "мокрый" лизинг (то есть арендовать их вместе с экипажем) у иностранных перевозчиков Минтрансу ранее предложил "Аэрофлот". ""Аэрофлот" уже выступил с инициативой внесения в Воздушный кодекс изменений, позволяющих брать воздушные суда в "мокрый" лизинг на внешних рынках, за пределами РФ. Минтранс нас в этом поддерживает", - заявлял гендиректор авиакомпании Сергей Александровский на ВЭФ-2024 в сентябре.

Глава Минтранса Роман Старовойт тогда же подтвердил журналистам, что такая инициатива обсуждается. "Безусловно, с дружественными странами ведутся переговоры", - сказал он в кулуарах форума.

1 сентября 2024 года вступили в силу положения Воздушного кодекса, которые позволяют авиакомпаниям сдавать свои самолеты в "мокрый" лизинг. При этом использовать этот инструмент можно только для выполнения внутренних перевозок пассажиров.

Аэрофлот Минтранс Сергей Александровский Роман Старовойт Владимир Потешкин
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