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Глава МИД Венгрии обсудил с министрами из других стран санкции США против Газпромбанка

Москва. 22 ноября. INTERFAX.RU - Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что в пятницу обсудил с министрами энергетики Азербайджана, Турции и Болгарии последствия введения США санкций против Газпромбанка.

"Природный газ из РФ продолжает играть важную роль в безопасности энергоснабжения в большой части центральных и юго-восточных европейских стран, так что эти меры могут привести к серьезным трудностям в этом регионе", - написал он в соцсети после этой встречи.

Сийярто отметил, что для решения проблем в сфере энергетики этим странам необходимо координировать свои действия.

Глава МИД также заявил, что на данный момент запаса газа в венгерских газохранилищах хватит на шесть месяцев, а ближайшую плату за поставки нужно будет внести через месяц.

Минфин США 21 ноября ввел санкции против полусотни российских банков, в числе которых Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ" , БКС банк и инвестиционный банк "Синара". После этого Сийярто заявил, что Будапешт пытается определить, как новые санкции США могут повлиять на энергоснабжение Венгрии. Он отметил, что власти продолжат обеспечивать энергоснабжение Венгрии независимо от какого-либо внешнего давления.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что Кремль воспринимает санкции как попытку США помешать поставкам российского газа в Европу, и Россия будет принимать контрмеры.

Газпромбанк Дмитрий Песков МИД Петер Сийярто США Венгрия
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