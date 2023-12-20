"Сахалинская энергия" и Maersk пошли на мировую в споре об отказе от фрахта

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Сахалинской области отложил на 19 февраля судебное разбирательство по иску оператора проекта "Сахалин-2" - ООО "Сахалинская энергия" - к ООО "Свицер Сахалин Терминал Тоуэдж" ("Свицер СТТ"), говорится в судебной картотеке.

Истец просил признать недействительным односторонний отказ ответчика от договора от 1 сентября 2012 года о фрахтовании морских судов.

"Отложить судебное разбирательство, назначить судебное заседание арбитражного суда первой инстанции на 19 февраля 2024 года в 11:00 местного времени. (...) Предложить сторонам урегулировать спор путем заключения мирового соглашения по правилам главы 15 АПК РФ", - говорится в определении суда от 19 декабря.

19 декабря в ходе судебного заседания истец и ответчик заявили ходатайства об отложении судебного разбирательства "для урегулирования спора путем заключения мирового соглашения". Представители третьих лиц и прокурора Сахалинской области не возражали против того, чтобы судебный процесс отложить, говорится в определении суда.

Предварительное заседание по иску суд назначил на 16 июня 2023 года, но по ходатайствам участников процесса переносил его несколько раз.

5 октября суд завершил подготовку по делу, назначив на 19 декабря судебное разбирательство. Суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований, Svitzer Sakhalin B.V. (Нидерланды), ООО "СИП Менеджмент", капитана морского порта Корсаков и ФГУП "Администрация морских портов Сахалина, Курил и Камчатки".

"Свицер СТТ" является российской структурой буксирного подразделения Maersk.

Арбитражный суд Сахалинской области 24 апреля 2023 года в рамках иска "Сахалинской энергии" наложил арест на четыре буксира "Свицер СТТ", которые работают на "Сахалине-2", в качестве обеспечительной меры. Арестованное имущество определено передать на хранение ООО "СИП менеджмент" с возможностью пользоваться им, включая проведение буксирных операций и перевозку пассажиров после получения необходимых разрешений. Непосредственным владельцем буксиров является Svitzer Sakhalin B.V. Суда находились в аренде по договору фрахтования, который был заключен между "Сахалин Энерджи Инвестмент Компани Лтд" (СЭИК, бывший оператор проекта "Сахалин-2") и ООО "Свицер СТТ" в 2012 году.

По указу президента Владимира Путина оператор проекта "Сахалин-2" - СЭИК c Бермудских островов - заменен на российское ООО "Сахалинская энергия".

Согласно исковому заявлению "Сахалинской энергии", 1 ноября 2022 года ООО "Свицер Сахалин" (является учредителем ООО "Свицер СТТ"), СЭИК и "Сахалинская энергия" (СЭ) заключили соглашение о новации по договору, в рамках которого все права и обязанности СЭИК были переданы СЭ. На момент подачи искового заявления договор действовал, все буксиры находились в пользовании "Сахалинской энергии" в порту Пригородное.

17 апреля 2023 года, говорится в иске, "Свицер Сахалин" направил в адрес СЭ уведомление о незамедлительном приостановлении исполнения договора со ссылкой на наступившие форс-мажорные обстоятельства, сославшись на полученное от Svitzer письмо о планируемом прекращении бербоут-чартеров, в котором собственник буксиров потребовал в течение 7 дней сменить флаги судов и передислоцировать суда из территориальных вод РФ.

"Сахалинская энергия" уведомила контрагента о неправомерности прекращения договора, поскольку его исполнение не запрещено санкциями ЕС. СЭ отмечает, что перерыв в исполнении договора недопустим, поскольку добыча, сжижение природного газа и его отгрузка являются безостановочным технологическим процессом, в результате нарушения которого будут нанесены колоссальные убытки как компании, так и Российской Федерации.

ООО "СИП Менеджмент" является агентом заявителя по договору агентирования для целей исполнения договора и готово принять спорные буксиры на хранение, отмечает СЭ. При этом принятие испрашиваемых мер, по мнению истца, не приведет к умалению имущественных интересов ответчика или нанесению убытков, поскольку буксиры изначально находились в пользовании заявителя по договору, а ООО "Свицер Сахалин" получило и получает оплату аренды буксиров.

По отчетам компаний, 75% "СИП Менеджмент" принадлежит "УК Проект Групп", 25% - у "Сахалин-Шельф Сервис" (на 52,6% принадлежит ЗАО "Восточная инвестиционно-промышленная компания", 25,7% - у Marubeni, 21,65% - у International Development Services). Сергей Богданчиков владеет 52,57% в "Восточной инвестиционно-промышленной компании".

Maersk в 2022 году заявила о прекращении работы на российском рынке. Все сервисы в Россию и из России были прекращены в первом квартале 2022 года, в третьем квартале 2022 года была закрыта сделка по продаже 30,75% акций компании Global Ports Investments.

Процесс продажи оставшихся активов - двух складов и четырех буксиров - продолжается, говорилось в отчетности компании в начале 2023 года. В феврале 2023 года Maersk вышла из логистического сегмента в России, продав складские комплексы в Санкт-Петербурге и Новороссийске.

В рамках "Сахалина-2" осваиваются Пильтун-Астохское и Лунское месторождения сахалинского морского шельфа. Завод СПГ-проекта в Пригородном (юг Сахалина) введен в эксплуатацию в феврале 2009 года, в 2010 году вышел на полную проектную мощность - 9,6 млн тонн СПГ в год. В дальнейшем программа оптимизации работы позволила увеличить его производительность на 20%, до 11,5 млн тонн СПГ в год. По итогам 2022 года компания произвела около 11,5 млн тонн СПГ и порядка 3,7 млн тонн нефти марки Sakhalin Blend.

Оператор проекта - ООО "Сахалинская энергия", совладельцами которого являются "Газпром", Mitsui и Mitsubishi.