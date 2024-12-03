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ВТБ в I кв. планирует привлечь суборд из ФНБ в рамках финансирования проекта ВСМ Москва-Петербург

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - ВТБ планирует привлечь суборд в рамках финансирования проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, рассказал в интервью "Интерфаксу" первый зампред банка Дмитрий Пьянов в преддверии форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы в рамках проекта строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом в первом квартале 2025 года будем брать суборд", - сказал он, уточнив, что обсуждается такая же схема, как при выделении ВТБ средств из ФНБ на реализацию самоокупаемых инфраструктурных проектов.

В начале июля Пьянов говорил, что ВТБ обсуждает с Минфином возможность финансирования высокоскоростной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом через суборды из средств ФНБ.

Финансовая модель ВСМ включает 580 млрд рублей средств из ФНБ, облигации "Газфонда" на 290 млрд рублей.

"В наших реалиях ФНБ в силу долгих требований срочности и возвратности инвестировался в капитал второго уровня, в субординированные кредиты. Так было при финансировании реконструкции ЦКАД, обновлении локомотивного парка РЖД. Мы сейчас ведем дискуссию с Минфином по поводу использования ФНБ как средства выдачи субординированных кредитов для ВСМ Москва - Санкт-Петербург. Российская особенность - средства ФНБ используются как капитал второго уровня, который призван абсорбировать кредитные риски", - говорил тогда Пьянов.

"Внутри структуры финансирования ВСМ есть компоненты ФНБ, он предполагался просто как акционерное финансирование. Мы сейчас говорим - дайте ФНБ в банки как субординаты, и мы заменим ФНБ со своей руки, как мы это делали по ЦКАД и РЖД", - уточнял топ-менеджер.

ВТБ в декабре 2014 года получил на депозит суборд в размере 100 млрд рублей из средств ФНБ для финансирования самоокупаемых инфраструктурных проектов. Благодаря суборду банк смог выкупить инфраструктурные облигации РЖД. В 2023 году суборд был конвертирован в капитал первого уровня. Кроме того, в 2015 году Минфин разместил в ВТБ средства ФНБ объемом 26 млрд рублей, которые были направлены на строительство Центральной кольцевой автодороги.

ВТБ Дмитрий Пьянов ВСМ Москва-Петербург
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