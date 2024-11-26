Инвестиции в ВСМ Москва-Петербург планируется окупить в 2045 году

Москва. 26 ноября. INTERFAX.RU - Инвестиции в проект строительства высокоскоростной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург планируется окупить в 2045 году, сообщил директор по рискам ООО "ВСМ Две столицы" Николай Николаенко.

"Говоря про срок окупаемости, сейчас по финансовой модели у нас 2045 год - это срок окупаемости", - сказал он на форуме "Российский промышленник" во вторник в Петербурге.

Как сообщалось, реализация проекта ВСМ-1 предусматривает строительство железнодорожной линии протяженностью почти 680 км и запуск движения по ней со скоростью от 200 до 400 км в час. Таким образом, время в пути между Москвой и Санкт-Петербургом сократится до 2 часов 15 минут. Общая стоимость проекта, включая создание инфраструктуры и закупку подвижного состава, оценивается в 2,1 трлн рублей.

Предполагается, что в 2030 году по этому направлению будет перевезено 22,98 млн пассажиров, в 2040 году - 28,02 млн, в 2050 году - 32,65 млн, а в 2060 году - 36,42 млн.

В начале июля премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о подписании концессионного соглашения по строительству первой ВСМ.

Концедентом проекта от лица государства выступает Федеральное агентство железнодорожного транспорта (Росжелдор), концессионером - ООО "ВСМ Две столицы", которое будет строить магистраль за счет собственных и заемных средств и получит права владения и пользования инфраструктурой. Учредителем компании-концессионера выступило созданное правительством Москвы АО "УК ВСМ Две столицы" и ЗАО "Лидер". Реализация проекта будет вестись при участии ОАО "РЖД", Сбербанка совместно с синдикатом российских банков, Фонда национального благосостояния и регионов-участников проекта.

По данным пресс-службы Минтранса РФ, концессионное соглашение рассчитано на 40 лет. Документ подразумевает создание и эксплуатацию инфраструктуры высокоскоростного ж/д транспорта от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный, приобретение и эксплуатацию высокоскоростных поездов.

ВСМ Москва - Санкт-Петербург пройдет по территории шести субъектов РФ: свяжет Москву, Санкт-Петербург, Московскую, Тверскую, Новгородскую и Ленинградскую области.