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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 16:48

РЖД выступят генподрядчиком ВСМ Москва - Петербург

Москва. 10 декабря. INTERFAX.RU - ОАО "Российские железные дороги" и компания-концессионер ООО "ВСМ Две столицы" заключили договор генерального подряда на строительство основного концессионного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ) Москва - Санкт-Петербург, сообщили РЖД.

Основной концессионный участок ВСМ включает по строительству инфраструктуры от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный.

Также РЖД в рамках собственной инвестпрограммы ведут работы на участке от Ленинградского вокзала Москвы до остановочного пункта Алабушево по строительству дополнительных пятого и шестого главных путей, по которым поедут высокоскоростные поезда.

"Строительство основного участка высокоскоростной железнодорожной магистрали начнется после утверждения проектной документации, разработка которой сейчас ведется полным ходом. Приступить к его строительству планируется в середине 2025 г. Проект ВСМ Москва - Санкт-Петербург задействует лучшие строительные и инженерные ресурсы страны, что позволит применить самые передовые технологии железнодорожного транспорта. Для высокоскоростного движения будет построена инфраструктура нового поколения - более энергоэффективная и долговечная", - отметил глава РЖД Олег Белозеров.

В 2023 году в рамках этого проекта началось строительство транспортно-пересадочного узла (ТПУ) Рижская. Всего в пределах Москвы будут построены 4 ТПУ: Крюково, Петровско-Разумовская, Ленинградский и Рижская.

Протяженность магистрали составит 679 км. С запуском ВСМ время в пути между Москвой и Петербургом составит 2 часа 15 минут.

Олег Белозеров Петербург РЖД ВСМ Крюково Алабушево
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