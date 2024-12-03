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ЦБ РФ на заседании по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Банк России на заседании совета директоров по ставке в декабре учтет всю совокупность факторов, пока говорить о вариантах решений считает преждевременным, сообщил журналистам зампред ЦБ РФ Алексей Заботкин.

Об это Заботкин заявил, отвечая на вопрос, увеличилась ли вероятность повышения ставки в декабре, не будет ли теперь "на столе" вариант ее сохранения.

Очередное заседание совета директоров ЦБ по денежно-кредитной политике пройдет 20 декабря.

Банк России на заседании в октябре принял решение поднять ключевую ставку сразу на 200 базисных пунктов (б.п.) - до 21%.

Хроника 16 февраля – 03 декабря 2024 годаСтавка ЦБ РФ
Алексей Заботкин ЦБ РФ Банк России
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