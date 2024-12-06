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Советник Набиуллиной предостерег от ожиданий снижения ставки ЦБ в 2025 году

Он допустил повышение ставки в декабре выше нынешних 21%

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Абсолютной уверенности в точном снижении ставки Банка России в 2025 году быть не должно, надо следить за отклонением ситуации в экономике от базового прогноза, заявил на Российском облигационном конгрессе Cbonds советник председателя ЦБ Кирилл Тремасов.

"Можно ли быть уверенным в том, что ставка в следующем году обязательно будет снижаться? Ответ однозначный - нет. Такой уверенности быть не должно. Чтобы верно спрогнозировать, какая ключевая ставка будет в следующем году, внимательно следите за отклонением экономики от базового прогноза", - сказал он.

Средняя ключевая ставка в 2025 году прогнозируется на уровне 17-20%. "Нынешняя ставка - 21%, и в декабре она может быть и выше", - отметил советник главы ЦБ.

Он призвал не воспринимать прогноз по средней ключевой ставке как заданную траекторию, советовал следить за отклонением ситуации от прогноза.

Кирилл Тремасов Банк России ЦБ РФ
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