В ФОМ отметили, что почти половина населения РФ про ставку ЦБ ничего не знает

Москва. 3 декабря. INTERFAX.RU - Почти половина населения РФ ничего не знает про ключевую ставку ЦБ, сообщил президент фонда "Общественное мнение" Александр Ослон.

"Через два-три дня появится новая публикация ФОМ о том, как люди воспринимают ставку: 44% населения не знают о том, что ставка была повышена, 30% что-то слышали, и только 20% говорят, что мы это знаем", - сообщил Ослон на конференции "Измерение инфляционных ожиданий населения в Банке России. 15 лет мониторинга: итоги и развитие".

Он добавил, что ставка ЦБ в реальной жизни людей играет совсем другую роль, чем в жизни экспертов и специалистов.

"Почти половина населения вообще про ставку ничего не слышит, не знает, и им это просто неинтересно", - подчеркнул глава ФОМ.