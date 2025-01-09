Nord Stream 2 AG получила два месяца на расчеты с мелкими кредиторами

Приостановка процедуры банкротства продлена до мая

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Суд швейцарского кантона Цуг в очередной раз (теперь - в порядке исключения) продлил мораторий на банкротство оператора "Северного потока 2" Nord Stream 2 AG до 9 мая 2025 года, говорится в сообщении суда.

Швейцарская дочерняя компания "Газпрома" Nord Stream 2 AG, постановил суд, обязана в течение 60 дней с момента получения соответствующего решения полностью погасить задолженность перед мелкими кредиторами и представить отчет об этом суду. В случае несоблюдения этого условия Nord Stream 2 AG будет признана банкротом без установления льготного периода, также отмечается в сообщении.

В декабре 2024 года суду был представлен проект мирового соглашения оператора "Северного потока 2"; в ноябре проект соглашения обсуждался на собрании кредиторов Nord Stream 2 AG.

Морской газопровод "Северный поток 2" мощностью 55 млрд куб. м газа в год проходит от компрессорной станции "Славянская" в Кингисеппском районе Ленинградской области России до балтийского побережья Германии.

Власти ФРГ остановили процесс сертификации газопровода, а США внесли проектную компанию Nord Stream 2 AG в санкционный список.

Обе нитки магистрали были заполнены газом и подготовлены к работе. Одна из ниток магистрали получила повреждения в результате мощных взрывов в сентябре 2022 года.