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В ЦБ ждут, что возвращение инфляции к цели займет весь 2025 год и затронет 2026 год

Смягчение ДКП в этих условиях привело бы только к ускорению инфляции, считает регулятор

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Инфляция в России пока не начала замедляться, возвращение к цели в 4% продлится весь 2025 год и часть 2026 года, заявила на форуме ВТБ "Россия зовет!" председатель Банка России Эльвира Набиуллина.

"Нам нужно снижать инфляцию, и инфляция пока не начала замедляться. В этом году инфляция будет больше, чем в следующем году, к сожалению, но тормозной путь до нашей цели займет весь следующий год и даже прихватит 2026 год", - сказала она.

ЦБ прогнозирует инфляцию в 2024 году в 8-8,5% (считает, что она сейчас складывается вблизи или выше верхней границы), в 2025 году - 4,5-5%. Возвращение инфляции к цели в 4% Банк России прогнозирует в первом полугодии 2026 года.

"Если сейчас не реагировать денежно-кредитной политикой на повышенную инфляцию, еще раз, четыре года повышенную инфляцию, и даже, как предлагают, начать снижать ставку, то это будет воспринято как то, что власти расписались либо в нежелании, либо в неспособности обуздать инфляцию. Это может привести только к ее к ее ускорению", - подчеркнула Набиуллина.

Вопрос временного отхода от плана по достижению цели по инфляции можно было обсуждать в 2022 году, когда резкий рост цен произошел в связи с внешними ограничениями, с кардинальными изменениями условий функционирования российской экономики, и бизнесу надо было адаптироваться. Тогда Банк России проводил мягкую денежно-кредитную политику, напомнила Набиуллина. Сейчас инфляция имеет другую природу - связанную с перегревом спроса. "После четырех лет повышенной инфляции, на мой взгляд, вопрос должен стоять о том, достаточно ли жесткая денежно-кредитная политика для того, чтобы наконец-то вернуть ее к цели", - заявила она. Этот вопрос будет обсуждаться на заседании совета директоров 20 декабря.

"Иногда задают вопрос, а зачем торопиться со снижением инфляции, если экономика и так хорошо растет. Вот это продолжает ваш вопрос о том, чтобы оттянуть достижение цели на потом. Но при высокой инфляции экономический рост может быть неустойчивым. Это как высокий пульс у человека при беге на длинную станцию. Короткую можно бежать с высоким пульсом, но на длинную дистанцию достаточно тяжело. Или, как мы иногда говорим, инфляция - это как высокая температура у человека и признак некоторых болезней. А мы с правительством работаем над тем, чтобы экономический рост был действительно устойчивым и базировался на росте потенциала экономики", - отметила Набиуллина.

По ее словам, бизнес выиграет от снижения ставки ЦБ при высокой инфляции в двух случаях - если у него уже высокая закредитованность, или если он работает в неконкурентной среде, где достаточно быстро может переносить издержки в рост цен.

"Если же бизнес работает в конкурентной среде, если у него адекватная долговая нагрузка, или, как у многих компаний, совсем нет долга, то из-за повышенной инфляции он сталкивается с фронтальным ростом издержек по всем направлениям. И объем этих расходов, которые растут из-за инфляции гораздо больше, чем процентные расходы, которые и так, к сожалению, выросли", - подчеркнула председатель ЦБ.

Высокая инфляция помогает закредитованным компаниям, но наказывает наиболее эффективные компании, которые работают с издержками, которые не старались развиваться за счет долга, отметила она, подчеркнув, что больше всего от высокой инфляции проиграет население.

Государство тоже не выигрывает от высокой инфляции, так как в таком случае сильно растут расходы, связанные с индексацией ряда сегментов на рост цен.

"Нет в запасе времени, нельзя повременить, и нельзя ожидать, что инфляция рассосётся сама собой", - заявила Набиуллина.

Банк России Эльвира Набиуллина ЦБ РФ
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