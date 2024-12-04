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Набиуллина по-прежнему допускает варианты с решением по ставке в декабре

Набиуллина по-прежнему допускает варианты с решением по ставке в декабре
Эльвира Набиуллина
Фото: Григорий Сысоев/РИА Новости

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России допускает повышение ключевой ставки на декабрьском заседании совета директоров, но решение не предопределено, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!"

"Мы дали сигнал, что Центральный банк допускает возможность повышения ставки, но хочу обратить внимание на то, что это не предопределено. Да, у нас появился новый проинфляционный фактор, валютный курс, рост цен остается высоким, но мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредита, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию. И конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров. И за замедлением корпоративного кредитования и кредитования в целом будет происходить и замедление денежной массы, это в конечном счете с лагом окажет влияние на инфляцию, и эти лаги мы тоже будем учитывать", - заявила она.

Хроника 16 февраля – 04 декабря 2024 годаСтавка ЦБ РФ
Эльвира Набиуллина ЦБ РФ Банк России
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