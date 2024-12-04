Банк России увидел замедление темпов роста корпоративных кредитов

Москва. 4 декабря. INTERFAX.RU - Банк России отмечает замедление темпов роста кредитования, в том числе корпоративного, заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина, выступая на макроэкономической сессии форума ВТБ "Россия зовет!".

"Мы уже видим по оперативным данным, что происходит замедление кредитов, в том числе в части корпоративных кредитов. Это последние оперативные данные, они будут уточнены. Мы видим, как уточняются планы банков по кредитованию и, конечно, будем принимать этот фактор во внимание, получим больше новых данных перед заседанием совета директоров", - заявила она.

По данным ЦБ, банки в октябре продолжили наращивать корпоративный кредитный портфель: прирост составил значительные 2,3% против 2% в сентябре. Росли только рублевые кредиты (+2,4 трлн рублей, +3,3%), тогда как валютные сокращались, в том числе за счет конвертаций в рубли.

19 ноября Набиуллина говорила, что на тот момент замедления в корпоративном кредитовании не наблюдалось.