Нефтяники в 2024 году получили из бюджета по демпферу 1,815 трлн рублей

Москва. 13 января. INTERFAX.RU - Выплаты из российского бюджета нефтяным компаниям по топливному демпферу в декабре составили 139,3 млрд рублей, сообщается в материалах о формировании и использовании дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, размещенных на сайте Минфина.

За 2024 год нефтяные компании благодаря демпферному механизму получили из бюджета 1,815 трлн рублей.

Как сообщалось, общие выплаты по демпферу за 2023 год составили 1,588 трлн рублей, за 2022 год - 2,171 трлн рублей, за 2021 год - 674,5 млрд рублей. В 2020 году из-за рыночной конъюнктуры нефтяники заплатили в бюджет по топливному демпферу 356,6 млрд рублей. В 2019 году бюджет заплатил нефтяным компаниям по демпферу 282,2 млрд рублей.

Власти выплачивают демпфер как субсидию нефтяным компаниям, чтобы те сдерживали внутренние цены на топливо при высоких экспортных нетбэках.

Также нефтяники получили из бюджета выплаты по акцизу на нефтяное сырье в декабре в 137,6 млрд рублей, за 2024 год - 1,624 трлн рублей (за 2023 год было 1,173 трлн рублей, за 2022-й - 971,3 млрд рублей, за 2021-й - 564,6 млрд рублей, за 2020-й - 221,6 млрд рублей, за 2019-й - -142,4 млрд рублей).

Обратный акциз на нефть выплачивается из бюджета в качестве одной из мер поддержки нефтеперерабатывающей отрасли. Он предполагает налоговый вычет по акцизу на нефть в зависимости от объемов производства топлива, региона нахождения НПЗ, учитывает модернизацию завода и прочие компоненты.