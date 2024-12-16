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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 17:19

ВТБ вышел из "Первой грузовой компании"

Москва. 16 декабря. INTERFAX.RU - Банк ВТБ вышел из капитала АО "Аврора Инвест", владеющей "Первой грузовой компанией" (ПГК), сообщил ВТБ.

"100% компании, которая изначально рассматривалась как инвестиционный актив, продано с хорошей прибылью для банка. Сделка закрыта. Покупателя мы не раскрываем", - говорится в сообщении.

Глава ВТБ Андрей Костин в сентябре сообщил, что банк купил ПГК, но назвал ее непрофильным активом. "У нас есть вообще принцип, мы долго в непрофильных (активах - ИФ) стараемся не держаться, поэтому сейчас будем смотреть, пока она наша, управление там тоже наше. Там был кредит большой", - говорил он тогда. Сделка, по его словам, была денежной.

В конце сентября первый зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов сказал журналистам, что ПГК не является стратегическим активом для ВТБ, и в течение нескольких кварталов этот актив выйдет из периметра группы.

"Я, к сожалению, буду ограничен в коммуникации - за сколько купили, у кого купили, кому продадим, за сколько продадим. Но сигнал, что этот актив, по сути, на очень ограниченном по времени удержании на балансе группы, я должен был сделать, потому что у многих возникает неверное понимание", - пояснял тогда первый зампред ВТБ.

ВТБ ПГК Аврора Инвест Андрей Костин Дмитрий Пьянов
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