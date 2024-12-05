ЕАБР намерен к середине 2025 года внедрить исламское финансирование

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Евразийский банк развития (ЕАБР) планирует к середине 2025 года внедрить инструменты исламского финансирования, сообщил заместитель председателя правления ЕАБР Руслан Даленов на пресс-конференции в четверг.

По его словам, ЕАБР ищет новые возможности для расширения линейки продуктов, в этой связи получило развитие направление исламского финансирования. Благодаря его внедрению, по мнению банка, ЕАБР может привлечь в страны Центральной Азии дополнительные инвестиции с международного рынка в объеме до $0,5-1 млрд в год.

В ЕАБР уже создан управляющий комитет по развитию исламского финансирования, привлечен международный консультант. В развитии этого направления также помогает Исламский банк развития.

"Банк в силу своего международного статуса имеет возможность одновременно предоставлять обычное финансирование и исламское. Для этого сейчас в ЕАБР идет активная работа по внедрению нового продукта. Выгоды очевидны. В макроэкономическом значении это новые инвестиции. Страны Центральной Азии (смогут воспользоваться новым видом финансирования - ИФ) путем привлечения (инвестиций с - ИФ) широких рынков Персидского залива, стран Восточной Азии и других рынков. Для бизнеса это возможности профинансировать свой проект. На институциональном уровне финансируя ряд проектов по исламским принципам и привлекая для этого финансы по линии сукук (исламский эквивалент облигаций - ИФ), будет формироваться ориентир и для бизнеса наших стран, и для внешних инвесторов", - отметил Даленов.

В прошлом году ЕАБР заявлял о планах по выпуску сукук на $500 млн для финансирования проектов в Центральной Азии. От этих планов, по словам зампреда правления ЕАБР, банк не отказывается, работа в этом направлении продолжается.

"Сукук - это целевые деньги, которые выдаются на реализацию конкретных проектов. Чтобы проводить исламское финансирование, нужно обладать всеми регуляторными документами в банке, чтобы их выдавать, финансировать проекты по исламским принципам. Собственно, поэтому мы сейчас занимаемся внедрением регуляторных документов. Мы уже планируем в скором времени осуществить небольшой пилотный проект. Научимся выдавать по принципам ислама. Как только у нас появятся регуляторные документы, пройдем пилотный проект, мы покажем инвесторам с Ближнего Востока, что мы умеем выдавать деньги, финансировать проекты по исламским принципам. После этого мы приступим к программе сукук. Я думаю, что это осуществится уже в следующем году", - уточнил Даленов.

В свою очередь председатель правления ЕАБР Николай Подгузов заявил, что исламские финансы - это динамично растущий рынок, и в регионе Центральной Азии спрос на него есть.

"У нас на 2025 год запланированы один-два пилотных проекта в этой сфере. Мы хотим профинансировать по исламским принципам несколько проектов. Это будет, наверное, до $10 млн. И дальше будем эту тему развивать. Мы здесь выступаем некоторыми пионерами в нашем регионе. Я надеюсь, что и правительства государств, и финансовые институты наших стран тоже подхватят эту работу вместе с нами, и мы получим более серьезную динамику", - заключил Подгузов.

ЕАБР - международный банк развития с уставным капиталом $7 млрд. Акционерами банка являются Россия, Казахстан, Белоруссия, Армения, Киргизия, и Таджикистан. Процедуру присоединения к банку завершает Узбекистан.