Сбер открыл в Чечне первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования

Резиденция главы Чеченской Республики Фото: Кирилл Зыков/РИА Новости

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Сбербанк открыл в Чечне первый на Северном Кавказе офис исламского финансирования, сообщила пресс-служба Юго-Западного банка Сбербанка.

Офис находится в Грозном. В нем будут доступны более 15 продуктов партнерского финансирования, соответствующих стандартам шариата.

"Исламское финансирование сегодня является одним из самых быстрорастущих сегментов финансового рынка. Число клиентов Сбера среди физических лиц в СКФО сегодня достигает 5,4 млн, а корпоративных - более 127 тыс., и значительная часть из них заинтересована в продуктах исламского финансирования. Для наших клиентов на Северном Кавказе мы продолжаем адаптировать продукты и услуги Сбера, а также разрабатывать новые решения", - приводятся в сообщении слова председателя Юго-Западного банка Сбербанка Анатолия Песенникова.

Он добавил, что с 2023 года запущен тираж карт исламского финансирования в СКФО. "На данный момент их оформлено уже более 3 тыс. Чечня и Дагестан являются лидерами по продажам халяльных дебетовых карт по стране. Мы наблюдаем положительную динамику продаж на постоянной основе, что свидетельствует о высокой заинтересованности среди клиентов", - сообщил Песенников.

Зампредседателя правительства Чечни - министр экономического и территориального развития республики Рустам Шаптукаев подчеркнул, что открытие офиса позволит жителям и гостям республики получать банковские услуги, соответствующие как требованиям законодательства России, так и нормам шариата.