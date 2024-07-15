ЦБ предложил ввести переходный период после эксперимента по исламскому банкингу

Москва. 15 июля. INTERFAX.RU - Банк России выступает за введение переходного периода после сентября 2025 года, когда должен завершиться эксперимент по исламскому банкингу, заявила директор департамента стратегического развития финансового рынка Банка России Екатерина Лозгачева на одной из сессий Кавказского инвестиционного форума.

Эксперимент по внедрению исламского банкинга проводится с 1 сентября 2023 года по 1 сентября 2025 года на территории четырех регионов - Дагестана, Чечни, Башкирии и Татарстана. Его участниками могут стать юридические лица, включенные в реестр, который ведет ЦБ.

Участники эксперимента при совершении сделок не могут устанавливать вознаграждение в виде процентной ставки, финансировать деятельность, связанную с производством табачной и алкогольной продукции, оружия, боеприпасов, торговлей такими товарами, а также с игорным бизнесом.

Комментируя возможность продления эксперимента, Лозгачева заявила, что некоторые элементы можно дополнительно донастроить в рамках имеющегося периода до сентября 2025 года. "К нам поступают предложения о тех или иных уточнениях формата эксперимента. Если соответствующие договоренности мы достигнем, и наши законодатели совместно с министерством финансов будут готовы те или иные изменения внести в существующий закон, мы будем готовы тоже в осеннюю сессию с Госдумой этот вопрос отработать", - сказала она.

"А если говорить про продолжение после сентября 2025 года, на наш взгляд, может быть определенное продление эксперимента, но только не как эксперимента, а как перехода к постоянно действующему режиму. Почему нужен возможный дополнительный период после сентября 2025 года? Как раз, чтобы все необходимые правовые условия были выработаны, законодательство принято, введен уже постоянно действующий реестр, участники могли дополнительно подготовиться к этому. Поэтому мы скорее видим здесь вариант переходного периода к постоянно действующему режиму. Но опять же это нам всем вместе нужно обсудить, в какой форме этого лучше сделать, но мы готовы", - добавила Лозгачева

Минфин выступает за продление сроков проведения эксперимента по исламскому финансированию, говорил в июле "Интерфаксу" замминистра финансов Иван Чебесков. "Есть разные позиции, как лучше сделать. Но нам кажется, есть консенсус, что 2025 года недостаточно, чтобы выйти на полноценное регулирование. Поэтому мы предлагали продлить еще пилот, чтобы был некий переходный период к выходу на полноценное регулирование", - сказал Чебесков, добавив, что пилот можно продлить еще на два года.

Сейчас реестр участников эксперимента входит 21 организация. ЦБ рассчитывает, что их число будет расти. "Мы находимся в контакте с организациями и обсуждаем причины, по которым они вступают или принимают решение об исключении. Например, мы знаем, что некоторые участники стараются правильным образом сформатировать свою деятельность. У нас есть случай, участник, который вышел, но не вышел насовсем, он планирует в несколько иной форме войти. Такие примеры есть, и это нормально, мы поэтапно проходим этот путь", - отметила Лозгачева.

По ее словам, объем сделок партнерского финансирования на конец 2023 года составлял 1,8 млрд рублей, по итогам первого квартала 2024 года - 2,6 млрд рублей.