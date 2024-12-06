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Сербия заинтересована в увеличении поставок российского газа

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сербия заинтересована в увеличении поставок российского газа, сообщил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Мы просим об увеличении. Для этого года уже началось увеличение покупок российского газа, но только на зиму. После того как мы заключим новое соглашение, я думаю, мы не будем иметь проблем", - отметил он.

Срок действия нынешнего договора о поставках истекает в марте 2025 года.

Поставки российского природного газа в регион начались в 1978 году. В настоящее время основной партнер "Газпрома" в Сербии - ГП "Сербиягаз". С 2021 года "Газпром" начал поставлять газ в Сербию по новому маршруту - через морской газопровод "Турецкий поток" и далее через Турцию и Болгарию.

Согласно данным справочника Eni, в 2023 году страна использовала 2,69 млрд куб. м газа - почти весь этот объем пришел из России.

Eni Газпром Сербия Турецкий поток Александр Вулин
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