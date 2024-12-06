Поиск

В Белграде ждут скорого заключения соглашения с Россией по газу

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа на выгодных условиях, заявил в пятницу сербский вице-премьер Александр Вулин на Веронском евразийском экономическом форуме.

"Мы ожидаем в скором времени подписания соглашения с Россией по поставкам газа и верим, что получим лучшие из возможных условия", - сказал он.

Вулин выразил уверенность, что такого рода сотрудничество в сфере энергетики "позволит сербской экономике продолжить рост".

Александр Вулин Сербия
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении президента

Полиция и прокуратура Южной Кореи начали расследования в отношении президента

Что случилось этой ночью: пятница, 6 декабря

США решают проблему обновления ядерной триады

США решают проблему обновления ядерной триады

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Акция протеста в Тбилиси завершилась

Лавров выразил надежду, что США услышали посланный испытанием "Орешника" сигнал

Лавров не считает, что Россия и США находятся в состоянии войны

Макрон заявил, что не покинет президентский пост до конца срока

Макрон заявил, что не покинет президентский пост до конца срока

Что произошло за день: четверг, 5 декабря

Лидер "Хезболлы" выразил поддержку правительству Сирии

Лидер "Хезболлы" выразил поддержку правительству Сирии

Новак сообщил о приросте спроса на мировом рынке нефти в 2024 году на 1,4 млн б/с

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5522 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2049 материалов
Ипотека в РоссииИпотека в России28 материалов
Дипломатическое противостояниеДипломатическое противостояние220 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });