В Белграде ждут скорого заключения соглашения с Россией по газу

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сербия рассчитывает в скором времени подписать соглашение с Россией о поставках газа на выгодных условиях, заявил в пятницу сербский вице-премьер Александр Вулин на Веронском евразийском экономическом форуме.

"Мы ожидаем в скором времени подписания соглашения с Россией по поставкам газа и верим, что получим лучшие из возможных условия", - сказал он.

Вулин выразил уверенность, что такого рода сотрудничество в сфере энергетики "позволит сербской экономике продолжить рост".