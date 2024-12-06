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Сербия надеется быстро договориться с Венгрией о прокладке нефтепровода до "Дружбы"

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Сербия рассчитывает быстро договориться с Венгрией о строительстве нефтепровода до системы "Дружба", сообщил журналистам вице-премьер Сербии Александр Вулин в кулуарах Веронского евразийского экономического форума.

"Я рассчитываю, что мы очень быстро договоримся с Венгрией. Как вы знаете, у нас есть проект этого нефтепровода, и мы уже работаем над согласованием с венгерской стороной, - сказал он. - Надеемся договориться с Венгрией в следующем году".

Строительство нефтепровода между Венгрией и Сербией предполагается осуществить до 2026 года. Новая ветка будет соединена с нефтепроводом "Дружба" и позволит Сербии диверсифицировать поставки нефти и не зависеть от Хорватии.

В ноябре Россия и Сербия заключили меморандум о сотрудничестве крупных нефтегазовых компаний двух стран, который станет основой для создания и обслуживания нефтетранспортной инфраструктуры на территории Сербии. Помощь Сербии в строительстве нефтепровода протяженностью 300 км окажет "Транснефть".

Дружба Сербия Транснефть Венгрия Александр Вулин Хорватия
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