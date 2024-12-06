Минфин РФ зарегистрировал еще один флоатер нового типа на 1 трлн рублей

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Минфин РФ с 11 декабря будет предлагать на аукционах выпуск ОФЗ-ПК нового типа серии 29027 с погашением 11 сентября 2036 года объемом 1 трлн рублей.

Соответствующий приказ опубликован на сайте министерства.

По бумагам предусмотрено 47 ежеквартальных купонных периодов.

Дебютный выпуск флоатеров нового типа (серии 29026 с погашением 4 сентября 2038 года на 1 трлн рублей) был размещен целиком на первом же аукционе 4 декабря. Спрос составил 1,589 трлн рублей по номиналу, выручка от аукциона - 935 млрд 761 млн рублей.

Комментируя итоги рекордного по объему размещения аукциона, министр финансов РФ Антон Силуанов отмечал, что нововведения в структуре ОФЗ-ПК вызвали интерес у инвесторов. На аукционе 11 декабря спрос на них также будет, полагает министр.

Новый тип ОФЗ-ПК предусматривает использование в расчете купона срочной версии RUONIA. Как поясняли в Минфине, если в старом формате купон рассчитывался как средняя арифметическая величина за три месяца, в новом - с учетом капитализации в этот период. Такой вариант расчета ставки лучше работает как инструмент денежного рынка и соответствует пожеланиям инвесторов.

ВТБ сообщил, что купил бумаги на 340 млрд рублей, объяснив свой интерес к новому флоатеру формулой начисления купонного дохода.

Для выполнения квартального плана в 2,4 трлн рублей Минфину в оставшиеся в текущем году три аукционных дня предстоит разместить ОФЗ на сумму около 1,1 трлн рублей.