Цены на какао-бобы подскочили до максимума за полгода

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Котировки фьючерсов на какао выросли до максимума почти за шесть месяцев на опасениях слабого промежуточного урожая в Западной Африке.

Наиболее активно торгующийся фьючерсный контракт на какао-бобы в Нью-Йорке в ходе сессии пятницы подорожал на 2,4%, до $10 092 за тонну, сообщает Bloomberg. С начала недели контракт прибавил в цене 6% и завершает в плюсе шестую неделю подряд.

Поставки какао-бобов в порты Кот-д'Ивуара, крупнейшего производителя этого продукта в мире, превышают показатели на тот же период годом ранее, однако существуют опасения по поводу промежуточного урожая. Сухая погода в Западной Африке может навредить урожаю в этом сельскохозяйственном периоде, который начнется в апреле, предупредили эксперты метеорологического сервиса Maxar.