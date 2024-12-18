Поиск

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну

Цены на какао-бобы обновили рекорд, превысив отметку в $12 тыс. за тонну
Фото: Алексей Белкин/Бизнес Online/ТАС

Москва. 18 декабря. INTERFAX.RU - Цены на какао-бобы обновили рекордный максимум на торгах в среду, поднявшись выше отметки в $12 тыс. за тонну.

Фьючерсы на какао-бобы с ближайшей датой поставки на торгах в Нью-Йорке по данным на 19:10 мск торгуются на уровне $12,607 тыс. за тонну, что на 7% выше цены на закрытие предыдущей сессии. За последние пять дней фьючерсы подорожали на 21,7%.

С начала текущего года стоимость какао-бобов выросла почти в три раза. Это связано, в частности, с низкими из-за засухи урожаями в Гане и Кот-д'Ивуаре, являющихся крупнейшими мировыми производителями какао-бобов, пишет Market Watch.

Отраслевые эксперты отмечают, что засушливая погода в Западной Африке, вероятно, будет негативно сказываться на урожаях какао-бобов в ближайшие месяцы. Дополнительную угрозу представляют собой ветры, дующие из Сахары в период с декабря по март.

"Фермеры в Кот-д'Ивуаре ожидают снижения урожаев в феврале и марте, - отмечает аналитик по сырьевым рынкам Commerzbank Карстен Фритш. - Остается открытым вопрос о том, будут ли в этом сезоне пополнены запасы какао-бобов, резко сократившиеся из-за рекордно высокого дефицита поставок в прошлом сельхозгоду".

Кот-д'Ивуар Западная Африка Сахара
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Инфляция в России

Инфляция в РФ с 10 по 16 декабря составила 0,35%, годовая ускорилась до 9,5%

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля

США разрешили транзакции с ГПБ по досанкционным проектам в атомной энергетике до июля
Инфляция в России

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Инфляционные ожидания россиян выросли до нового максимума 2024 года

Рубль днем развернулся вверх в паре с юанем на фоне усилившей рост нефти

Глава порта Клайпеды посетовал на сокращение грузопотока с Востока

Хроники событий
Инфляция в РоссииИнфляция в России32 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне10 материалов
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5568 материалов
Смена власти в СирииСмена власти в Сирии114 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2063 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });