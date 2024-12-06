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Bloomberg сообщил о попытках ЕС убедить США смягчить санкции против Газпромбанка

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Страны Евросоюза пытаются убедить США смягчить санкции в отношении Газпромбанка, сообщает в пятницу агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

"ЕС оказывает давление на США, чтобы они изучили способы смягчения санкций в отношении российского Газпромбанка", - информирует агентство.

По данным источников Bloomberg, страны ЕС обеспокоены тем, что санкции против Газпромбанка могут "создать угрозу для безопасности поставок в регион".

Опасения возросли в связи с опубликованным в четверг указом президента РФ Владимира Путина о новом порядке оплаты поставок российского газа. Представители ЕС и США рассматривают, в частности, возможность законного осуществления платежей через люксембургскую дочернюю компанию Газпромбанка или использование других каналов платежей.

В конце ноября Минфин США включил в санкционный список более 50 российских банков, включая Газпромбанк, банк "ДОМ.РФ", БКС банк и инвестиционный банк "Синара".

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Накануне были подписаны и опубликованы изменения в указ президента РФ от 31 марта 2022 г. № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа".

В прежней схеме иностранцы платили за газ в валюте, а ГПБ при получении конвертировал ее в рубли, после чего обязательство по оплате перед поставщиком - "Газпромом" - считалось исполненным. Теперь иностранцы будут платить рублями, пояснили в банке. "Газпромбанк больше не осуществляет содействие иностранным покупателям в конвертации иностранной валюты в рубли в целях расчетов за природный газ. Обязательство по оплате поставки природного газа считается исполненным иностранным покупателем с момента зачисления на открытый российским поставщиком в Газпромбанке рублевый счет средств в рублях", - говорится в комментарии финорганизации.

В банке заявили, что "Газпромбанк остается единственным уполномоченным банком в соответствии с изменениями в указ президента о расчетах за газ в рублях".

ЕС Газпромбанк США
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