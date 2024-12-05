Путин отменил обязательство покупателей российского газа платить только через ГПБ

В новом президентском указе упомянут просто "уполномоченный банк"

Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Оплата иностранными покупателями из недружественных стран экспортных поставок газа "Газпрома" теперь не привязана к одному определенному банку - Газпромбанку.

Такое изменение внесено в указ президента России от 31 марта 2022 года № 172 "О специальном порядке исполнения иностранными покупателями обязательств перед российскими поставщиками природного газа". Новый указ президента РФ Владимира Путина от 5 декабря 2024 №1033 опубликован на Официальном интернет-портале правовой информации.

Новый указ говорит о просто "уполномоченном банке".

В ноябре под санкции Минфина США попал в том числе Газпромбанк, через который осуществляются платежи за российский газ.

"Установить, что расчеты за поставляемый российскими поставщиками природный газ с использованием специальных рублевых счетов типа "К" и специальных валютных счетов типа "К", предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 31 марта 2022 г. № 172 (...), не производятся впредь до отмены ограничительных мер, введенных применительно к уполномоченному в соответствии с пунктом 2 названного Указа банку иностранными государствами и (или) международными организациями, совершающими в отношении РФ, российских юридических лиц и физических лиц недружественные действия", - говорится в документе.

Также новый указ разрешает зачисление уполномоченным банком средств в рублях, поступающих от третьих лиц в целях оплаты иностранным покупателем поставки природного газа.

Кроме того, предусмотрен механизм зачета встречных требований: "Обязательство по оплате поставки природного газа может быть прекращено полностью или частично путем зачета встречных требований российского поставщика к иностранному покупателю по инициативе российского поставщика".

Допускается участие организаций, осуществляющих принудительное взыскание задолженности иностранных покупателей, а также от лиц, исполняющих обязательства по договору эскроу (счета эскроу) или аккредитиву.