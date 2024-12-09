Производство слабоалкогольных напитков в РФ за 11 месяцев упало более чем вдвое

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Производство слабоалкогольных напитков в РФ за 11 месяцев этого года составило 9,564 млн декалитров (дал), что в 2,1 раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года (20,289 млн дал), сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Это повлияло на общеотраслевые показатели и ускорило темпы снижения выпуска алкогольной продукции до 1,5% с 0,5% по итогам 10 месяцев. В январе-ноябре производство (кроме пива, пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи) составило 169,9 млн дал (172,5 млн дал годом ранее).

Кроме слабого алкоголя, снизился и выпуск виноградосодержащих напитков без этилового спирта (на 62,6%), плодовой алкогольной продукции (на 48,5%).

В то же время выпуск спиртных напитков (крепостью выше 9 градусов) увеличился на 7,8%, до 107,8 млн дал. В том числе водки было произведено 73,6 млн дал, что на 2,3% больше, чем за 11 месяцев прошлого года, коньяка - 8,9 млн дал (на 14,4% больше), ликеро-водочных изделий - 16,1 млн дал (на 28,4% больше).

Виноделы в январе-ноябре произвели 29,9 млн дал виноградного вина, что на 8,6% больше, чем год назад. Выпуск игристых (шампанских) вин рос более быстрыми темпами - на 25,7%, до 15,8 млн. Ликерных вин было выпущено почти 1,1 млн дал (на 35,9% больше).