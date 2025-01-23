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В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%

Продажи ликеро-водочных изделий увеличились на 17,7%

В России в 2024 году продажи игристых вин выросли на 8,6%
Фото: Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Москва. 23 января. INTERFAX.RU - Российская розничная торговля в 2024 году реализовала 23,5 млн декалитров (дал) игристых (шампанских) вин, что на 8,6% больше, чем в 2023 году, сообщает Росалкогольтабакконтроль.

Продажи водки выросли на 0,6%, до 76 млн дал, коньяка - на 2,1%, до 14,1 млн дал, ликеро-водочных изделий - на 17,7%, до 16,7 млн дал.

Всего продажи спиртных напитков составили 121,3 млн дал, что на 4,4% больше, чем в 2023 году.

Виноградных вин было продано 57,1 млн дал, что на 1,2% больше, чем годом ранее, ликерных - 1,3 млн дал (на 7,6% больше).

В то же время продажи слабоалкогольной продукции упали на 34,7%, до 12 млн дал, плодовых вин - на 26%, до 9,4 млн дал.

Всего алкогольной продукции (за исключением пива, сидра, пуаре и медовухи) в 2024 году в стране было продано 226,97 млн дал, что на 1,1% больше, чем годом ранее.

Росалкогольтабакконтроль
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