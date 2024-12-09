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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 05:18

"Делимобиль" будет продавать машины с пробегом в лизинг юрлицам и ИП через партнера

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль", объявило о запуске пилотного проекта по продаже автомобилей из своего автопарка в лизинг юрлицам и индивидуальным предпринимателям.

В пресс-релизе компании говорится, что продажа машин с пробегом осуществляется через финансового партнера (его название не раскрывается). Автомобили доступны без первоначального взноса в лизинг по фиксированной ставке от 15% на срок от 13 месяцев до 5 лет. Сейчас для выкупа доступны автомобили европейских и азиатских брендов, такие как Volkswagen, Kia, Renault, Nissan, Hyundai и FIAT.

После одобрения лизинговой компанией сделки и подписания договора клиент может забрать машину в одном из центров продаж в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге или Ростове-на-Дону, либо заказать доставку машины в любой регион РФ.

В августе "Делимобиль" запустил отдельную платформу для продажи автомобилей с пробегом из своего автопарка, а также от партнеров - "Купимобиль".

В компании сообщили "Интерфаксу", что за 10 месяцев 2024 было реализовано 750 авто. Со следующего года компания рассчитывает продавать несколько тысяч машин в год оптовым и розничным покупателям (физлицам и юрлицам).

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани, Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми. Автопарк компании по итогам 9 месяцев 2024 года достиг 30,5 тыс. машин.

Делимобиль
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