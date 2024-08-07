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"Делимобиль" запускает платформу для продажи машин из своего автопарка

Москва. 7 августа. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль", запускает отдельную платформу для продажи автомобилей с пробегом из своего автопарка, а также от партнеров (в рамках пилота) - "Купимобиль", сообщила компания.

"Делимобиль" рассчитывает продавать несколько тысяч машин в год оптовым и розничным покупателям (физлицам и юрлицам), при этом количество доступных для продажи авто будет расширяться как за счет развития собственного парка, так и за счет продавцов-партнеров.

Машины будут продаваться с полным предпродажным сервисом и документально подтвержденной историей эксплуатации, компания гарантирует юридическую чистоту и полную исправность агрегатов. Стоимость машин фиксирована, для юрлиц включает НДС. При необходимости, компания помогает с лизингом, страхованием и автокредитованием.

Экономика"Делимобиль" в I полугодии нарастил автопарк на 36%, количество проданных минут - на 31%Читать подробнее

Сейчас на "Купимобиле" доступны автомобили европейских и азиатских брендов, включая Volkswagen, Renault, Mercedes, Hyundai, MINI и др. Доступные для покупки машины можно купить и посмотреть на сайте, а также на площадках в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Ростове-на-Дону.

Сейчас парк "Делимобиля" превышает 30 тыс. машин (на 30 июня 2024 года парк компании достиг 29,6 тыс., увеличившись на 36% год к году; в июле превысил отметку в 30 тыс.) - авто приобретаются по модели финансового лизинга и переходят в собственность компании. "Делимобиль" на протяжении последних двух лет уже продавал на вторичном рынке машины, срок эксплуатации которых достигает шести лет - так как к этому моменту уже полностью погашаются лизинговые обязательства.

"В финансовой модели мы закладываем цену продажи равной 40% от стоимости нового автомобиля на момент продажи. Одновременно с этим мы договариваемся о ценовых параметрах при покупке новых автомобилей напрямую с импортерами, которые предоставляют нам скидки от 10%", - сказали в "Делимобиле".

Делимобиль Купимобиль
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