"Делимобиль" за 9 месяцев нарастил автопарк на 26%

Москва. 28 октября. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия", оказывающее услуги под брендом "Делимобиль", по итогам 9 месяцев 2024 года нарастило автопарк до 30,5 тысячи машин, что на 26% больше, чем годом ранее, сообщила компания.

Количество проданных минут за отчетный период выросло на 24% в годовом выражении - до 1,43 млрд минут. Динамика обусловлена ростом автопарка и выходом в новые регионы (Уфа, Сочи, Пермь), а также ростом популярности каршеринга и расширения сценариев использования сервиса.

Число активных пользователей в месяц (MAU) по итогам января-сентября 2024 года увеличилось на 18% в годовом исчислении и достигло 599 тысяч. Позитивной динамике способствовали расширение автопарка и географии присутствия, а также рост спроса на каршеринг.

Общее количество зарегистрированных пользователей "Делимобиля" достигло 10,8 млн человек - рост в годовом исчислении составил 16%.

По итогам III квартала "Делимобиль" показал рост количества проданных минут на 13% в годовом выражении - до 524 млн минут. Количество активных пользователей "Делимобиля" в III квартале увеличилось на 17% - до 665 тысяч.

Компания ожидает по итогам III квартала роста выручки от предоставления услуг каршеринга на 31% в годовом выражении (в денежном выражении прогноз не приводится).

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми. В феврале 2024 года компания провела IPO на "Мосбирже".

Компания также развивает собственную сеть станций технического обслуживания (СТО) - она насчитывает 12 станций общей площадью более 30 тыс. кв.м. До конца года планируется дополнительно открыть еще 2-3 собственных СТО.