"Делимобиль" примет участие в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининграде

Фото: Михаил Гребенщиков/РБК/ТАСС

Москва. 3 ноября. INTERFAX.RU - ПАО "Каршеринг Руссия" (бренд "Делимобиль") договорился об участии в пилоте по развитию каршеринга электромобилей в Калининградской области при участии структуры "Росатома" и автопроизводителя "Автотор".

Соответствующее соглашение о взаимодействии в воскресенье подписали губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных, CEO "Делимобиля" Елена Бехтина, президент АО "Твэл" ("дочка" "Росатома", занимается развитием сети электрозарядных станций) Наталья Никипелова, президент ООО "Автотор Холдинг" Денис Пак.

Участники соглашения намерены обеспечить в регионе работу каршеринга электромобилей, а также необходимую электрозарядную инфраструктуру.

Предполагается, что "Делимобиль" запустит сервис каршеринга с 500 электромобилями "Амберавто А5", произведенных в Калининградской области на заводе "Автотор", а "Твэл" запустит хабы быстрых электрозарядных станций, а также продолжит развитие розничной сети электрозарядных станций.

Инвестиции и сроки реализации проекта (в том числе запуска "Делимобиля" в Калининграде) не раскрываются.

"Автотор" выпускает автомобили с 1997 года. До 2022 года включительно предприятие производило модели немецкой BMW, а также южнокорейские Kia и Hyundai (выпуск всех был прекращен в 2022 году). Сейчас группа собирает легковые и коммерческие автомобили китайских брендов, а также производит электромобили под собственной маркой "Амберавто" и тестирует производство электродвигателей. В августе сообщалось, что до конца 2024 года компания планирует выпустить примерно 1,2 тыс. электромобилей собственного бренда.

"Делимобиль" запущен в 2015 году и сейчас работает в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Тольятти, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Новосибирске, Туле, Казани и Ростове-на-Дону, Сочи, Уфе и Перми.

В сентябре 2023 года "Делимобиль" договорился о стратегическом партнерстве с татарстанским производителем электромобилей "Атом" - АО "Кама".