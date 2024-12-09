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ХроникаСмена власти в СирииОбновлено в 15:03

BP передаст все морские ВЭС новому СП с японской Jera

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Британская BP plc передаст все свои активы в области морской ветроэнергетики новому совместному предприятию с крупнейшей генерирующей компанией Японии Jera, пишет Financial Times со ссылкой на пресс-релиз ВР.

Равнодолевое СП будет называться Jera Nex BP и базироваться в Лондоне. Jera также передаст ему свои активы.

Общая мощность действующих ветропарков предприятия составит 1 ГВт. Проекты еще на 7,5 ГВт находятся в разработке, в отношении проектов на 4,5 ГВт заключены договоры на аренду.

Партнеры также предоставят СП до $5,8 млрд на инвестиции, заявленные до конца 2030 года.

Другой нефтегазовый гигант - Shell - на прошлой неделе дал понять, что не намерен запускать новые проекты морской ветроэнергетики.

BP Shell Япония Jera Великобритания
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