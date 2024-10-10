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Vestas и Fortum урегулировали арбитражный спор из-за проектов ветроэнергетики в России

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Датский производитель энергооборудования Vestas и финский энергоконцерн Fortum сообщили об урегулировании арбитражного спора, связанного с проектами ветроэнергетики в России.

Стороны заключили соглашение, которое предусматривает отказ обеих компаний от прошлых, настоящих и будущих претензий, связанных с деловой деятельностью в России. Соглашение позволит Vestas и Fortum снова работать вместе как над новыми, так и уже действующими проектами в ветроэнергетике, говорится в сообщении Vestas.

"Разногласия между Vestas и Fortum были значительными и нетипично публичными, но со временем стало понятно, что в интересах обеих сторон - урегулировать спор", - прокомментировал договоренность гендиректор Vestas Хенрик Андерсен.

Весной 2023 года Fortum инициировал судебное разбирательство против датского Vestas на сумму более 200 млн евро. Иск касался расторжения Vestas контрактов с Fortum на проекты в ветроэнергетике в России.

Vestas (один из крупнейших в мире производителей оборудования для ветроэнергетики) в России был технологическим партнером Fortum в проектах ДПМ ВИЭ. В России Vestas принадлежало два завода: производство композитных лопастей для турбин ветрогенераторов в Ульяновске и производство гондол для ветрогенераторных установок в Дзержинске.

Введенные в 2022 году санкции и меры экспортного контроля не позволили компании поставлять, устанавливать и обслуживать ветряные турбины в соответствии с контрактом, сообщал Vestas. Таким образом, компания воспользовалась положением в контракте с Fortum, которое позволяло расторгнуть его, если на выполнение обязательств повлияли международные санкции.

В феврале 2023 года компания решила оставить и списать российские активы (имущество на сумму 159 млн евро и резервы в размере 87 млн евро). А в марте того же года стало известно, что "Росатом" разместит на площадке в Ульяновске новое производство лопастей для ветроэлектростанций.

Fortum также был одним из крупнейших иностранных инвесторов в российскую электроэнергетику. В России финскому концерну принадлежит 98,23% в ПАО "Форвард энерго" (с апреля 2023 г. находятся под управлением Росимущества) и около 30% в ПАО "ТГК-1" (основной акционер - "Газпром энергохолдинг"). Компания также была одним из крупнейших инвесторов в российскую ветроэнергетику. В 2023 году Fortum принял решение о полном списании российских активов и деконсолидации их в своей отчетности.

Fortum Vestas Газпром энергохолдинг Росатом Хенрик Андерсен Дания Финляндия
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