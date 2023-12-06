Эстонская Enefit Green вложит 150 млн евро в еще один ветропарк в Литве

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Предприятие возобновляемой энергии Enefit Green, дочерняя структура эстонского государственного концерна Eesti Energia, построит в Кельмском районе на западе Литвы ветряную электростанцию мощностью 90 МВт.

"6 декабря Enefit Green приняла окончательное инвестиционное решение по развитию ветростанции Kelme-2 мощностью 90 МВт в Литве. Это второй этап девелоперского проекта, состоящего из трех частей", - сообщила компания.

Стоимость строительства составит 150 млн евро. Это будет крупнейший ветропарк Enefit Green в Литве.

ВЭС будет оснащена 14 ветряными турбинами и будет производить около 315 млн кВт.ч электроэнергии в год. "Если все пойдет по плану, ветряная электростанция начнет работу в 2025 году. Чтобы обеспечить инвестиции, необходимые для строительства, Enefit Green подписала долгосрочные соглашения о покупке электроэнергии", - отмечает компания.

"Западная Литва характеризуется очень хорошими ветровыми условиями, низкой плотностью населения и отсутствием ограничений, связанных с охраной природы, поэтому этот регион чрезвычайно подходит для развития ветроэнергетики", - заявил член правления Enefit Green Андрес Маасинг.

"Производительность ветряной электростанции Kelme-2 обеспечит Литву и ее соседей электроэнергией без выбросов углекислого газа, а также поможет сохранить доступность электроэнергии. Наряду с ветряной электростанцией Kelme-1, которая уже строится, они обеспечат регион почти 580 ГВт.ч возобновляемой электроэнергии", - добавил он.

Компания строит на западе Литвы еще две ВЭС – Silale-2 и Akmene. Кроме того, Enefit Green в настоящее время реализует проекты строительства ветроэлектростанции в Финляндии и ВЭС в Эстонии, а также строит солнечную электростанцию в Польше, две в Латвии и две в Эстонии.

Enefit Green владеет ветряными электростанциями и когенерационными установками в Эстонии и Литве, солнечными парками в Эстонии и Польше, заводом по производству пеллет в Латвии, гидроэлектростанцией в Эстонии.

Сообщалось, что Eesti Energia намерена в 2022-2026 годах инвестировать в развитие около 2,5 млрд евро, большая часть этой суммы будет направлена на строительство ветряных и солнечных парков на домашних рынках концерна.