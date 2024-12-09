Brent подорожала до $72,61 за баррель

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Котировки нефти продолжают расти в понедельник на новостях из Китая, а также с Ближнего Востока.

К 18:35 по Москве февральские фьючерсы на Brent дорожали на лондонской бирже ICE Futures на $1,49 (2,1%) до $72,61 за баррель.

Январские фьючерсы на WTI к этому времени дорожали на бирже NYMEX на $1,66 (2,47%), до $68,86 за баррель.

Власти Китая объявили о планах смягчить денежно-кредитную политику и увеличить бюджетные расходы в следующем году, что было воспринято трейдерами как позитивный сигнал для перспектив экономики страны.

"Смягчение монетарной политики в КНР повышает аппетит к риску и поддерживает цены на нефть", - отмечает аналитик UBS Group Джованни Стауново.

В Сирии в минувшие выходные вооруженная оппозиция объявила, что захватила Дамаск и занимается формированием переходных органов власти. Президент Сирии Башар Асад покинул страну после переговоров с оппозиционерами.

"Падение сирийской власти разжигает геополитический котел на Ближнем Востоке, что может иметь последствия для ее союзников - России и Ирана", - отмечает управляющий партнер SPI Asset Management Стивен Иннес, слова которого приводит Market Watch.

Эти события поддерживают нефтяной рынок в начале недели, однако поддержка может оказаться кратковременной, говорит эксперт. Решение Саудовской Аравии снизить цены в январе говорит о базовой слабости нефтяного рынка, считает Иннес.

Саудовская госкомпания Saudi Aramco ранее сообщила, что опустит цены на поставляемую в страны Азии и Европы нефть в следующем месяце.