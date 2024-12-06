Нефть Brent подешевела до $70,9 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе, поскольку ОПЕК+ не сумела успокоить инвесторов по поводу избытка топлива на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:34 по московскому времени дешевеют на $1,19 (1,65%) и торгуются на уровне $70,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на $1,24 (1,82%), до $67,06 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 1%.

ОПЕК+ в четверг сообщила, что восемь стран-добровольцев, включая Саудовскую Аравию и Россию, решили продлить свои ограничения по добыче в общей сложности на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. Затем они начнут постепенно отменять их до сентября 2026 года.

"Пока руки ОПЕК связаны", - отметил портфельный управляющий Aptus Capital Advisors Джозеф Сикора.

"Текущего спроса недостаточно для того, чтобы удовлетворить предложение, - сказал он в интервью MarketWatch. - Рынок просто не может переварить 6,5 млн баррелей в сутки свободных мощностей ОПЕК без обвала цены, что приведет к дефициту бюджета многих стран-членов ОПЕК, и главным образом это касается Саудовской Аравии".

По оценкам Уоррена Паттерсона из ING, теперь излишек нефти на мировом рынке составит около 500 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии вместо ожидавшихся ранее 1 млн б/с.

ING теперь ожидает, что цена Brent в следующем году в среднем составит $71 за баррель, а не $69 за баррель, как ожидалось ранее.