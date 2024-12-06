Поиск
Важно
Внимание: обращение к читателям и клиентам в связи с Ddos-атакой на ресурсы "Интерфакса"

Нефть Brent подешевела до $70,9 за баррель

Москва. 6 декабря. INTERFAX.RU - Цены на нефть ускорили снижение вечером в пятницу и завершают неделю в минусе, поскольку ОПЕК+ не сумела успокоить инвесторов по поводу избытка топлива на мировом рынке.

Февральские фьючерсы на сорт Brent на лондонской бирже ICE Futures по данным на 18:34 по московскому времени дешевеют на $1,19 (1,65%) и торгуются на уровне $70,9 за баррель.

Фьючерсы на нефть WTI на январь на Нью-Йоркской товарной бирже снизились в цене к этому времени на $1,24 (1,82%), до $67,06 за баррель.

С начала недели обе марки подешевели примерно на 1%.

ОПЕК+ в четверг сообщила, что восемь стран-добровольцев, включая Саудовскую Аравию и Россию, решили продлить свои ограничения по добыче в общей сложности на 2,2 млн б/с на весь первый квартал 2025 года. Затем они начнут постепенно отменять их до сентября 2026 года.

"Пока руки ОПЕК связаны", - отметил портфельный управляющий Aptus Capital Advisors Джозеф Сикора.

"Текущего спроса недостаточно для того, чтобы удовлетворить предложение, - сказал он в интервью MarketWatch. - Рынок просто не может переварить 6,5 млн баррелей в сутки свободных мощностей ОПЕК без обвала цены, что приведет к дефициту бюджета многих стран-членов ОПЕК, и главным образом это касается Саудовской Аравии".

По оценкам Уоррена Паттерсона из ING, теперь излишек нефти на мировом рынке составит около 500 тыс. баррелей в сутки в первом полугодии вместо ожидавшихся ранее 1 млн б/с.

ING теперь ожидает, что цена Brent в следующем году в среднем составит $71 за баррель, а не $69 за баррель, как ожидалось ранее.

нефть
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Бюджет ждет от "Транснефти" дивидендов в 50% от прибыли, несмотря на рост налога

Brent подешевела до $71,48 за баррель

Brent подешевела до $71,48 за баррель

РБК сообщил о предложении "Роснефти" индексировать тарифы "Транснефти" на темп инфляции

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков

ЦБ ответил Грефу предостережением от монополизации QR-кода на уровне игроков

Сбербанк не ждет "подвигов в кредитовании или повышенной доходности"

В ЦБ не видят, откуда в экономике могут появиться новые рабочие руки

Греф предупредил о возможном риске стагфляции

Хроники событий
Военная операция на УкраинеВоенная операция на Украине5526 материалов
80-летие Победы в Великой Отечественной войне80-летие Победы в Великой Отечественной войне9 материалов
Пандемия коронавирусаПандемия коронавируса9587 материалов
Обострение палестино-израильского конфликтаОбострение палестино-израильского конфликта2050 материалов
Ставка ЦБ РФСтавка ЦБ РФ18 материалов
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });